4 lucruri pe care este obligatoriu să le cunoști atunci când alegi un cărucior pentru copilul tău

Fotografie de Oleksandr P pe Pexels.com

Cu siguranță vestea că familia se va mări cu încă un membru v-a bucurat și v-a umplut sufletele de împlinire, însă cu cât se apropie momentul în care cel mic va veni pe lume cu atât de stresați, parcă, devin și părinții uneori. Cel mai bine ar fi să întocmești o listă cu toate cele necesare primelor zile petrecute împreună, iar ulterior să o completezi cu lucrurile care ți-au fost de folos și de care o să mai ai nevoie în continuare. Există totuși un obiect foarte important care îți va fi util o perioadă foarte lungă de timp, și anume căruciorul pentru bebeluș.

În alegerea căruciorului ideal pentru cel mic ar trebui să ții cont de sugestiile de mai jos!

· Mărimea

Având în vedere faptul că, mai ales în primul an de viață al copilului, acesta va petrece destul de mult timp în cărucior, este important ca dimensiunea acestuia să nu fie foarte mare. Totodată, acesta trebuie să asigure suportul bebelușului, motiv pentru care e necesar să acorzi atenție și specificațiilor tehnice cu privire la masa corporală acceptată. De asemenea, dacă alegi un cărucior de dimensiuni mai mari, îți va fi extrem de greu să îl manevrezi singură în situația în care ieși doar tu cu cel mic afară. În plus, să acorzi atenție și greutății acestuia, întrucât un model greu va fi destul de dificil de transportat și de manevrat.

· Roțile

Un alt aspect important este reprezentat atât de roțile, cât și de suspensiile pe care un cărucior le are. O suspensie adecvată îi va oferi celui mic confortul de care are nevoie pentru un somn odihnitor sau pentru o plimbare lungă. Ideal ar fi ca roțile să fie gonflabile, asemenea celor de bicicletă, întrucât ajută la amortizarea șocurilor atunci când circuli cu el pe un teren denivelat. Să acorzi atenție și faptului că acestea ar trebui să fie pivotante, deoarece acest tip permite ca roțile din față să se învârtă ușor.

· Buget

Pentru a face o alegere înțeleaptă din punct de vedere financiar, poți opta pentru un cărucior pentru copii 2 în 1 pe care îl poți folosi de la naștere până când cel mic va împlini vârsta de 4 ani. În funcție de nevoile tale, acest timp îți oferă șansa să-l adaptezi ori de câte ori consideri pentru ca bebelușul să stea confortabil. Pe babymatters.ro găsești multe astfel de modele cu landou și cu modul sport de unde să poți alege ceea ce îți dorești.

· Accesorii

De cele mai multe ori, un cărucior pentru bebelușul tău are incluse și o serie de accesorii. Trebui să știi faptul că este extrem de utilă husa pentru ploaie și plasa pentru insecte. Deși nu este o regulă, există totuși producători care oferă și o saltea pentru landou. În plus, poate fi util și un coș de cumpărături montat sub cărucior și un suport pentru pahar pe care îl poți folosi chiar tu pentru băuturi sau poți pune o sticlă de apă pentru copil.

Pentru a face cea mai bună alegere atât pentru tine, cât și pentru bebelușul tău, ține cont de sugestiile de mai sus!