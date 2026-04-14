Ce înseamnă NG la pariuri: definiție, scoruri câștigătoare și variante

NG vine de la „No Goal” și înseamnă că cel puțin una dintre echipe nu va marca în timpul regulamentar al meciului. E opusul pariului GG (Goal-Goal), care presupune că ambele echipe înscriu. Dacă la final doar o echipă a marcat sau scorul e 0-0, pariul NG e câștigător.
⚽ Cum funcționează pariul NG
Pariul NG se aplică pe timpul regulamentar: 90 de minute + minutele suplimentare adăugate de arbitru. Nu intră în calcul prelungirile sau loviturile de departajare.
Condiția e simplă: cel puțin una dintre echipe nu marchează. Asta include trei scenarii:
- Nicio echipă nu marchează (0-0)
- Doar gazda marchează (1-0, 2-0, 3-0 etc.)
- Doar oaspetele marchează (0-1, 0-2, 0-3 etc.)
Dacă ambele echipe înscriu (1-1, 2-1, 3-2 etc.), pariul NG e pierdut.
✅ Scoruri câștigătoare și pierzătoare
Câștigătoare (NG):
- 0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 (orice scor cu gazda marcând, oaspetele nu)
- 0-1, 0-2, 0-3, 0-4 (orice scor cu oaspetele marcând, gazda nu)
Pierzătoare:
- 1-1, 2-1, 1-2, 2-2, 3-1, 3-2 (orice scor în care ambele echipe au marcat cel puțin un gol)
? Variante și combinații ale pariului NG
? NG pe reprize (I NG / II NG)
Poți paria NG doar pe prima repriză sau doar pe a doua. De exemplu, „I NG” înseamnă că în prima repriză cel puțin o echipă nu marchează. Dacă prima repriză se termină 1-0 sau 0-0, ai câștigat, indiferent ce se întâmplă în repriza a doua.
Această variantă e utilă când analizezi ritmul echipelor pe reprize. Unele echipe pornesc defensiv și deschid jocul abia în a doua repriză.
? NG & Sub 2.5 goluri
Combinație frecventă. Trebuie îndeplinite simultan două condiții:
- Cel puțin o echipă nu marchează (NG)
- Totalul golurilor e sub 3 (adică 0, 1 sau 2 goluri)
Scoruri câștigătoare: 0-0, 1-0, 0-1, 2-0, 0-2. Scorul 3-0 nu câștigă (NG da, dar sub 2.5 nu). Combinația e ideală pentru meciuri defensive cu echipe care marchează rar.
? NGG
Abrevierea NGG nu e standardizată. Înțelesul poate varia de la o casă de pariuri la alta. În general, se interpretează ca o formă a pariului NG: nu vor marca ambele echipe. Verifică întotdeauna regulamentul operatorului înainte de a plasa un pariu cu acest termen.
? Când e o idee bună să pariezi NG
Pariul NG funcționează cel mai bine în anumite contexte:
- Meciuri dezechilibrate: o echipă puternică joacă acasă contra unui adversar slab cu atac modest. Scorul probabil: 2-0 sau 3-0.
- Echipe cu apărare solidă și atac limitat: dacă ambele echipe marchează rar, NG are probabilitate ridicată.
- Meciuri cu miză defensivă: finale de cupă, meciuri de baraj, situații în care echipele joacă pe rezultat și nu forțează ofensiva.
Pentru a estima corect, verifică:
- Media golurilor marcate și primite (acasă și în deplasare)
- Procentul meciurilor cu GG vs. NG în ultimele 10-15 partide
- Istoricul întâlnirilor directe
- Absențele din atac sau apărare
⚠️ Riscuri specifice
- Un singur gol schimbă totul. Chiar și în meciuri aparent dominate de o singură echipă, un gol al adversarului (din penalty, fault, autogol) transformă un bilet câștigător în pierzător.
- Goluri tardive. Meciuri care par a se termina 1-0 se pot transforma în 1-1 în minutul 89. Pariul NG e vulnerabil la goluri de ultim moment.
- Cote mai mici pe meciuri „sigure”. Când echipele sunt clar defensive, cota NG e adesea sub 1.50, ceea ce reduce atractivitatea.
Concluzie
Pariul NG e o opțiune solidă pentru meciuri defensive sau dezechilibrate, dar nu e „sigur” prin definiție. Un singur gol neașteptat îl poate transforma în pierdere. Analizează statisticile echipelor, stilul de joc și contextul meciului înainte de a-l plasa. Și folosește combinațiile (NG & Sub 2.5, NG pe reprize) pentru a-ți ajusta riscul și a obține cote mai atractive.
