Furt la Fălticeni: Hoții au intrat printr-un geam rabatat și au sustras bani din casă fără să lase urme de răvășire

Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată duminică, 12 aprilie 2026, în jurul orei 11:00, de un bărbat care a reclamat că i-a fost furată o sumă de bani din propria locuință.

Potrivit cercetărilor efectuate de polițiști, proprietarul locuinței fusese plecat și s-a întors acasă în cursul dimineții. Inițial, nu a observat nimic suspect. Abia în jurul orei 10:45, soții au remarcat urme de noroi pe covorul din living, ceea ce i-a alertat.

Verificând casa, au constatat că cineva pătrunsese în interior prin forțarea unui geam de la bucătărie, pe care obișnuiau să-l lase deschis în poziția rabatat. Dintr-o agendă și dintr-un dulap au dispărut bani, însă victimele nu au putut preciza cu exactitate sumele sustrase și nici nu au indicat eventuale persoane suspecte.

În interiorul locuinței nu au fost identificate urme de răvășire sau alte semne vizibile.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „furt calificat”. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni.