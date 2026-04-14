Acțiune amplă de prevenire a infracționalității în zona Rădăuți – Vicov- Siret: 48 de sancțiuni și un dosar penal într-o singură seară



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii suceveni, împreună cu jandarmi și polițiști de frontieră, au desfășurat marți seară, 13 aprilie 2026, o acțiune cu efective mărite în localitățile din zona de frontieră Brodina – Straja – Vicovu de Sus – Vicovu de Jos – Voitinel – Gălănești – Frătăuții Noi – Siret – Bălcăuți.

Acțiunea, organizată de Serviciul Ordine Publică al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava între orele 19:00 și 00:00, a vizat prevenirea infracționalității stradale, combaterea migrației ilegale, asigurarea siguranței rutiere și verificarea respectării legislației privind sistemele de securitate privată în zona cluburilor, barurilor și sălilor de jocuri.

La acțiune au participat zeci de polițiști din ordine publică, rutieră, investigarea criminalității economice, polițiști de frontieră, jandarmi și o grupă SAS.

Rezultatele acțiunii:

163 de persoane legitimate

60 de controale corporale

111 autoturisme controlate

21 de agenți economici verificați

35 de testări cu aparatul alcooltest

1 testare cu drugtest

1 infracțiune constatată (conducere fără permis de conducere)

48 de sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare totală de 36.307 lei

1 carte de identitate vehicul reținută (pentru un autoturism cu 3 sechestre)

4 certificate de înmatriculare reținute (3 pentru ITP expirat și 1 pentru înmatriculare suspendată)

Exemple concrete:

În Siret, un tânăr de 18 ani din comuna Grămești a fost depistat conducând un autoturism fără să dețină permis de conducere. Polițiștii i-au întocmit dosar penal conform art. 335 alin. (1) Cod Penal.

În comuna Brodina, la un bar, administratorul a fost amendat cu 5.000 lei pentru că nu a implementat măsurile de securitate prevăzute în analiza de risc.

În Straja, la un local public, administratorul a primit două amenzi de câte 5.000 lei fiecare, deoarece nu avea întocmit raportul de evaluare a riscurilor la securitate fizică și nu a asigurat mentenanța sistemului de supraveghere video (perioada de stocare a imaginilor era mai mică de 20 de zile).

În Vicovu de Sus, un tânăr de 22 de ani a fost sancționat cu amendă de 500 lei pentru consum de alcool (bere) în spațiul public, pe trotuar.

În Frătăuții Noi, la un bar, administratorul a fost amendat cu două sancțiuni de câte 5.000 lei pentru lipsa măsurilor de securitate și pază, iar jandarmii i-au aplicat o amendă suplimentară pentru servirea clienților după ora de închidere prevăzută în autorizație.

În satul Falcău (Brodina), un alt local a fost sancționat cu 4.000 lei pentru că nu afișa anunțul privind obligativitatea înmânării bonului fiscal.

Acțiunea face parte din planul aprobat de conducerea IPJ Suceava și urmărește creșterea gradului de siguranță publică în zonele de frontieră, mai ales în perioadele cu aflux mare de persoane în localurile publice.

Poliția continuă controalele de acest tip pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale.