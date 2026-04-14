Bărbat fără permis, băut și cu număr fals de înmatriculare, a provocat un accident la Vatra Dornei. A fost reținut pentru 24 de ore



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incident rutier provocat de un șofer fără permis de conducere și aflat sub influența alcoolului a avut loc luni, 13 aprilie 2026, în municipiul Vatra Dornei.

Poliția Municipiului Vatra Dornei a fost sesizată prin 112 în jurul orei 16:55 cu privire la o tamponare, apelantul precizând că celălalt conducător auto ar fi băut. La fața locului s-a deplasat un echipaj al Secției 15 Poliție Rurală Vatra Dornei.

Polițiștii au identificat un autoturism marca Renault abandonat și, ulterior, în jurul orei 18:50, l-au depistat pe conducătorul acestuia – un bărbat de 32 de ani din comuna Fundul Moldovei. Acesta emana halenă alcoolică puternică, iar testarea cu aparatul etilometru a indicat o concentrație de 1,59 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Verificările au scos la iveală multiple nereguli grave:

Bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie;

Autoturismul nu era înmatriculat;

Plăcuțele de înmatriculare montate pe vehicul erau false (atribuite unui alt autoturism marca Jeep, documentul fiind nul din 22 mai 2020).

Șoferul a declarat că, în momentul accidentului, pe scaunul din dreapta față se afla un alt bărbat, iar autoturismul i-ar fi fost încredințat spre conducere de către proprietarul său, un bărbat de 45 de ani din comuna Ciocănești.

Bărbatul de 32 de ani a fost condus la Spitalul Municipal Vatra Dornei pentru recoltarea probelor biologice de sânge. În baza probatoriului administrat, procurorul a dispus reținerea sa pentru 24 de ore, suspectul fiind escortat și introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei pentru luarea unei noi măsuri preventive.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea mai multor infracțiuni: conducerea unui vehicul fără permis, conducerea sub influența alcoolului, conducerea unui autovehicul neînmatriculat, conducerea cu număr fals de înmatriculare și încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis și se află sub influența alcoolului.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei.