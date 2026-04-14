Bătaie între trei fete în centrul comunei Zamostea. Două localnice au bătut o suceveancă de 16 ani



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incident violent între trei minore a avut loc luni, 13 aprilie 2026, în jurul orei 15:00, în parcul din centrul comunei Zamostea. Scenele de agresiune au fost filmate și postate ulterior pe pagina de Facebook „Vocea comunei Zamostea”, ceea ce a determinat poliția să se sesizeze din oficiu.

Potrivit verificărilor efectuate de polițiștii Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți, o adolescentă de 16 ani din municipiul Suceava, aflată în vizită la bunici în Zamostea împreună cu mama sa, s-a întâlnit în parc cu niște prieteni. Acolo a apărut o fostă prietenă a sa, tot de 16 ani, din localitate, cu care nu mai vorbea de aproximativ un an din cauza unei certe legate de un băiat.

Conflictul a început verbal, după ce victima i-ar fi adresat semne obscene celeilalte fete. Cele două și-au adresat cuvinte jignitoare, iar discuția a degenerat rapid într-o altercație fizică. O altă minoră de 16 ani din Zamostea s-a implicat în incident, cele două agresoare prinzând victima de păr, trăgând-o și lovind-o.

Întregul episod a fost surprins de un martor și distribuit online, ceea ce a dus la identificarea rapidă a persoanelor implicate.

Victima s-a prezentat ulterior la Postul de Poliție Zamostea împreună cu mama sa și a depus plângere penală. Cu această ocazie, i s-a adus la cunoștință dreptul de a beneficia de un ordin de protecție provizoriu conform Legii 26/2024, însă atât victima, cât și reprezentantul său legal au declarat că nu doresc să urmeze această procedură.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovirea sau alte violențe”. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.