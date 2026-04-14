Ucrainean prins la PTF Siret cu o bicicletă furată din Germania. Valoarea bunului – aproximativ 4.500 de lei

Un nou caz de tăinuire a unui bun furat este anchetat de polițiștii de frontieră în Punctul de Trecere a Frontierei Siret.

Potrivit ITPF Sighetu Marmației incidentul a avut loc în minivacanța de Paște, când un bărbat în vârstă de 51 de ani, cu cetățenie română și ucraineană, s-a prezentat la controlul de frontieră conducând un autovehicul înmatriculat în Ucraina.

În timpul verificărilor efectuate de polițiștii de frontieră, cu sprijinul ofițerilor Frontex detașați în PTF Siret, a fost descoperită în autovehicul o bicicletă pentru care conducătorul auto nu a putut prezenta niciun document de proveniență.

Verificările suplimentare au stabilit că bicicleta figurează ca fiind furată din Germania, alertă introdusă în baza de date de autoritățile germane încă din ianuarie 2024.

Bicicleta, evaluată la aproximativ 4.500 de lei, a fost ridicată de polițiștii de frontieră în vederea continuării cercetărilor. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, urmând ca la finalul anchetei să fie dispuse măsurile legale ce se impun.