Peste 1.000 de liceeni din Suceava au participat la „Maratonul pentru Educație Antreprenorială”. Semifinala județeană, pe 23 aprilie, la Teatrul „Matei Vișniec”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Aproximativ 1.000 de elevi de liceu din județul Suceava au luat parte, începând din octombrie 2025, la orele de educație antreprenorială susținute de antreprenori voluntari în cadrul celei de-a patra ediții a „Maratonului pentru Educație Antreprenorială”.

Competiția, organizată de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF Sucursala Suceava, ajunge la un moment important: semifinala județeană a planurilor de afaceri, care va avea loc joi, 23 aprilie 2026, începând cu ora 09:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava.

„Maratonul pentru Educație Antreprenorială” s-a consolidat ca cea mai amplă competiție de planuri de afaceri dedicată liceenilor din România. Programul reprezintă un adevărat parcurs inițiatic pentru tineri, ajutându-i să-și descopere vocația, să dezvolte curajul antreprenorial și să își contureze o carieră autentică, fiind îndrumați atât de profesori, cât și de mentori voluntari din mediul de afaceri.

Ediția 2025 a finalei naționale a adunat peste 500 de elevi finaliști, organizați în 54 de echipe, care au concurat pentru 42 de premii și mențiuni în valoare totală de peste 15.400 de euro.

La nivel național, impactul programului între 2020 și 2025 este impresionant:

33.750 de liceeni inițiați în concepte de business

inițiați în concepte de business 3.252 de elevi implicați direct în scrierea de planuri de afaceri

implicați direct în scrierea de planuri de afaceri Implicarea a 58 de județe , 124 de localități, 378 de licee și 488 de profesori coordonatori

, 124 de localități, și 553 de planuri de afaceri depuse

depuse Peste 896 de antreprenori care au făcut voluntariat ca mentori și membri ai juriului

Programul a fost inițiat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) în urma semnării Pactului pentru Educație Antreprenorială cu Ministerul Educației în 2019, pact reînnoit în 2022 pentru încă patru ani.

Semifinala județeană din 23 aprilie reprezintă o oportunitate importantă pentru elevii suceveni de a-și prezenta ideile de afaceri în fața unui juriu format din antreprenori și specialiști, iar cei mai buni vor merge mai departe spre etapa națională.