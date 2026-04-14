A MURIT CAPRA VECINULUI, de politolog dr. Adrian Botezatu

Faptul că Viktor Orban a pierdut alegerile, reprezintă, cinic vorbind , o veste bună pentru România.

Orban dezvoltase o politică economică coerentă, având relații bune cu marii jucători mondiali: Ungaria avea dublu investiții americane decât România (la jumătate de populație); hidrocarburi ieftine din Rusia și centrală nucleară rusească (România cumpără constant energie electrică din Ungaria); investiții și tehnologii din China; armament și tehnologie militară din Germania și Turcia.

Balanța comercială româno-maghiară era și este net avantajoasă pentru Ungaria.

Orban dezvoltase 10 companii de stat puternice în domeniile economice ale viitorului. Ungaria dezvoltase în perioada Orban un proiect ambițios de integrare a Transilvaniei în sistemul economico-cultural al Ungariei.

Sfârșitul politic i s-a tras de la sabotarea transferului banilor europeni pentru Ucraina. Comisia Europeană a câștigat războiul cu suveranistul Orban și în cel mai scurt timp va destructura economic și social ireversibil Ungaria (noi deja știm scenariul).

Dar după ce Bruxelles a câștigat Ungaria, se va afla în război atât cu SUA , care a fost umilită (atât Rubio , cât și Vance l-au sprijinit direct pe Orban), cât și cu Rusia (Medvedev a declarat că Rusia se opune integrării Ucrainei în UE, deoarece UE a devenit bloc militar separat de SUA).

Vestea proastă pentru România și R. Moldova este că ne aflăm chiar pe linia de conflict (cu partide soroșiste la butoane în ambele țări)…..