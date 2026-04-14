Polițiștii suceveni cer sprijin pentru găsirea unei fete de 12 ani plecată voluntar de acasă

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Suceava efectuează cercetări și acțiuni de căutare pentru a găsi o minoră de 12 ani care a plecat voluntar de la domiciliu în această dimineață și nu a mai revenit.

Este vorba despre Dascalu Anastasia Mihaela, domiciliată în cartierul Burdujeni, sat Burdujeni, strada Crângului, municipiul Suceava.

Minora a fost văzută ultima dată în zona centrală a municipiului Suceava, în jurul orei 13:00. Ea purta pantaloni de trening de culoare roz, geacă neagră și avea asupra sa un ghiozdan maro cu bretele verzi.

Polițiștii roagă persoanele care au informații despre locul unde se află minora sau care au văzut-o să contacteze de urgență Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență – SNUAU 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.