Trei mențiuni naționale pentru elevii suceveni la Olimpiada de Educație Tehnologică și Aplicații Practice



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Lotul județului Suceava a obținut trei mențiuni la etapa națională a Olimpiadei de Educație Tehnologică și Aplicații Practice, desfășurată în perioada 7-10 aprilie 2026 la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.

11 elevi din județul Suceava au reprezentat județul la această competiție prestigioasă, participând la cele două probe ale olimpiadei: proba scrisă și proba practică. Elevii au obținut punctaje foarte bune, demonstrând competențe solide în domeniul educației tehnologice și al aplicațiilor practice.

Cei trei elevi premiați cu mențiuni naționale sunt:

Manole Ionela Anastasia , clasa a VII-a, de la Școala Gimnazială „Episcop Gherasim Putneanul” Vadu Moldovei (prof. coordonator Iacob Viorel)

, clasa a VII-a, de la Școala Gimnazială „Episcop Gherasim Putneanul” Vadu Moldovei (prof. coordonator Iacob Viorel) Axinia Narcisa Maria , clasa a VII-a, de la Școala Gimnazială Preutești (prof. coordonator Turcu Marcela)

, clasa a VII-a, de la Școala Gimnazială Preutești (prof. coordonator Turcu Marcela) Ciciu Georgiana Cristina, clasa a VIII-a, de la Școala Gimnazială „Episcop Gherasim Putneanul” Vadu Moldovei (prof. coordonator Iacob Viorel)

Lotul complet al județului Suceava a fost format din: Herghiligiu Teodora (cl. a V-a), Gurița Octavian și Ocheana Maria (cl. a VI-a), Sasu Maria Amalia, Manole Ionela Anastasia și Axinia Narcisa Maria (cl. a VII-a), Ciciu Georgiana Cristina, Țurcanu Andrei Sebastian, Niga Andrei, Musteață Tudor Gabriel și Bâlbă Andrei (cl. a VIII-a).

Elevii au fost însoțiți de prof. Iacob Viorel de la Școala Gimnazială „Episcop Gherasim Putneanul” Vadu Moldovei, iar întregul lot a fost coordonat de inspectorul școlar pentru educație tehnologică, prof. Dumitru-Gavril Ursulean.