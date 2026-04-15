Barometrul Informat.ro – INSCOP Research (ediția aprilie 2026): AUR rămâne lider, dar scade sub 40%. PSD are 20 la sută, iar PNL 15 la sută



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



AUR continuă să ocupe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, însă înregistrează cel mai mic scor din măsurătorile INSCOP de după alegerile prezidențiale din mai 2025, ajungând la 37%.

Conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, ediția a IX-a, realizat în perioada 1-7 aprilie 2026 pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de persoane (metoda CATI, eroare maximă ±3% la un grad de încredere de 95%), principalele intenții de vot raportate la cei care și-au exprimat o opțiune (77,3% din eșantion) sunt următoarele:

AUR : 37% (față de 38% în martie 2026 și 40,9% în ianuarie 2026)

: 37% (față de 38% în martie 2026 și 40,9% în ianuarie 2026) PSD : 20,1% (creștere față de 19,2% în martie)

: 20,1% (creștere față de 19,2% în martie) PNL : 15,5%

: 15,5% USR : 12,7%

: 12,7% UDMR : 4,3%

: 4,3% POT : 3,6%

: 3,6% SOS România : 2,8%

: 2,8% SENS: 2,4%

Când se analizează doar votanții mobilizați (cei care declară că „sigur” vor merge la vot – 55,9% din total eșantion), diferențele devin mai vizibile:

AUR: 38,8%

PNL: 16,9%

PSD: 16,6%

USR: 14,4%

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a subliniat un fenomen observat în această ediție: creșterea diferenței între intenția brută de vot și mobilizarea reală a electoratului. De exemplu, la PSD există o diferență de 3,5 puncte procentuale între cei care aleg partidul (20,1%) și votanții mobilizați (16,6%). În schimb, AUR, PNL și USR par să aibă alegători mai motivați să se prezinte la urne.

Estimarea participării la vot Pe o scară de la 1 la 10 (1 = „sigur nu” merg la vot, 10 = „sigur da”), 64,9% dintre respondenți au ales nota maximă 10, iar 15,8% au ales 1. Doar 2,6% nu au răspuns sau nu știu.

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research este realizat lunar la comanda platformei Informat.ro în parteneriat cu think-tank-ul Strategic Thinking Group și își propune să ofere o imagine cât mai fidelă a opiniei publice românești pe teme de interes național.

Graficul complet al intențiilor de vot poate fi consultat pe site-ul INSCOP Research: https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2026/04/15.04.2026-Barometru-Informat.ro-Inscop-Vot-parlamentare.pdf

Mai multe detalii și analiza integrală sunt disponibile pe Informat.ro.