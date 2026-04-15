Consiliul Local Suceava a aprobat reducerea cu 148 de posturi la Primărie și transferul a 82 de angajați la nou înființata societate pentru administrarea piețelor și ecarisaj

Consiliul Local al Municipiului Suceava a adoptat miercuri, 15 aprilie 2026, proiectul de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primăriei și stabilirea noului număr maxim de posturi, impus de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2026.

Proiectul, inițiat de primarul Vasile Rîmbu, a fost singurul punct pe ordinea de zi și a fost votat cu 14 voturi pentru și 4 abțineri.

Conform adresei nr. 4442/12.03.2026 transmisă de Instituția Prefectului Județului Suceava, numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de specialitate al primarului este de 378. Prin noua organigramă se reduc 148 de posturi (66 vacante și 82 ocupate).

Primarul Vasile Rîmbu a explicat pe larg motivele și modalitatea de aplicare a reducerii:

„Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026 stabilește că numărul maxim de posturi se reduce cu 30%, dar nu mai mult de 20% din posturile ocupate. Prefectul ne-a comunicat numărul maxim de 378 de posturi. Din analiza efectuată a rezultat că se impune aplicarea regulii de reducere cu 30%, dar nu mai mult de 20% din posturile ocupate. Celelalte variante nu erau viabile, chiar și cea temporară până la 31 decembrie 2026.”

Principalele modificări aduse de noua organigramă:

Serviciul Public de Poliție Locală: scade de la 119 la 100 de posturi (eliminarea a 19 posturi vacante);

(eliminarea a 19 posturi vacante); Direcția de Asistență Socială: rămâne nemodificată, cu 118 posturi (excepție legală);

(excepție legală); Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor: rămâne la 36 de posturi (din care 2 vacante).

Dintre cele 82 de posturi ocupate care se desființează, 77 aparțin Direcției Administrației Piețelor și 5 Serviciului de Salubrizare. Aceste posturi vor fi transferate până la data de 1 iulie 2026 în noua societate comercială cu capital integral a Municipiului Suceava, care va prelua administrarea piețelor agroalimentare, bazarului și activitatea de ecarisaj.

Primarul a subliniat că reorganizarea a fost discutată și cu reprezentanții sindicatului și ai Comisiei Paritare:

„Am avut în vedere și modificările legislative care reglementează numărul minim necesar pentru o structură de serviciu. Nu se produc modificări în structura Direcției de Asistență Socială, care se exceptează de la reducere. Serviciul de Poliție Locală scade la 100 de posturi, iar numărul maxim la nivelul aparatului de specialitate al primarului devine 378.”

Despre înființarea noii societăți, primarul Vasile Rîmbu a oferit mai multe precizări:

„Organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat se realizează în baza O.G. nr. 71/2002. Este dreptul exclusiv al autorităților locale să organizeze aceste servicii. Am ales forma de gestiune directă prin intermediul unei societăți comerciale nou-înființate. Activitatea piețelor, bazarurilor și ecarisajului va fi separată de activitățile birocratice și de putere publică. În țară, acest model a fost adoptat deja în orașe precum Oradea, Timișoara, Iași, Craiova, Galați și multe altele.”

Primarul a ținut să liniștească eventualele îngrijorări legate de soarta angajaților:

„Cei 82 de salariați care trec în noua societate sunt, în marea lor majoritate, muncitori, îngrijitori, șoferi și casieri – peste două treimi din total. Nu vorbim de salarii mari sau de numiri pe criterii politice. Vor rămâne aceiași oameni care lucrează deja în aceste domenii. Societatea se va autofinanța, iar 60% din profit va reveni la bugetul local. Rămânem responsabili pentru buna organizare și funcționare a acestor servicii.”

Primarul a menționat că nu trebuie să existe emoție privind persoana care va conduce societatea respectivă, fiind vorba de un șef de serviciu care a fost director, este rodat și are tot creditul conducerii Primăriei Suceava.

Reorganizarea completă a aparatului de specialitate al primarului trebuie finalizată cel târziu la 1 iulie 2026. Nerespectarea termenului atrage sancțiuni conform legislației în vigoare.