Șofer ucrainean depistat în PTF Siret cu 43.300 de dolari și 57.600 de euro, ascunși în autocar



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un cetățean ucrainean în vârstă de 39 de ani a fost depistat miercuri dimineață, în jurul orei 01:30, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de intrare în România, cu o sumă importantă de bani nedeclarați.

Bărbatul se afla în calitate de al doilea șofer al unui autocar care circula pe ruta Ucraina – România – Grecia. În urma unui control amănunțit efectuat de o echipă mixtă formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali, a fost descoperită suma de 43.300 de dolari și 57.600 de euro, ascunsă în spațiul de odihnă rezervat șoferilor.

Banii nu fuseseră declarați autorităților, deși depășeau cu mult plafonul legal de 10.000 de euro (sau echivalentul în altă valută) prevăzut pentru introducerea numerarului în țară.

Întreaga sumă a fost reținută pentru continuarea cercetărilor, iar cetățeanul ucrainean a fost sancționat contravențional de către Biroul Vamal Siret cu amendă în valoare de 20.000 de lei.

Polițiștii de frontieră reamintesc tuturor persoanelor care tranzitează frontiera de stat că au obligația legală de a declara sumele de bani care depășesc echivalentul a 10.000 de euro, atât la intrarea, cât și la ieșirea din România. Nerespectarea acestei obligații atrage sancțiuni contravenționale și, în anumite cazuri, măsuri penale.