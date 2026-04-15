Bărbat reținut pentru tentativă la omor la Preutești după ce a înjunghiat un alt bărbat în zona toracelui

ACTUALIZARE: Tribunalul Suceava a admis cererea Parchetului și a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile.

Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă, după ce a înjunghiat un alt bărbat în satul Basarabi, comuna Preutești.

Incidentul a avut loc luni, 13 aprilie 2026, în jurul orei 20:10, la domiciliul unei familii din satul Basarabi. Un bărbat din orașul Dolhasca, aflat în stare de ebrietate, a intrat în locuință și, în urma unor discuții contradictorii, l-a lovit cu un cuțit pe un bărbat de 50 de ani, provocându-i o plagă înjunghiată la nivelul hemitoracelui stâng.

Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Municipal Fălticeni, unde i s-a acordat asistență medicală de specialitate. Diagnosticul preliminar a fost „plagă înjunghiată hemitorace stâng”, stabil hemodinamic, fără complicații imediate. Din punct de vedere medico-legal, leziunile nu i-au pus viața în primejdie.

Inițial, polițiștii Secției 12 Poliție Rurală Preutești au deschis dosar penal pentru „lovire sau alte violențe” și „violare de domiciliu”. După ce victima a primit îngrijiri medicale și au fost administrate probele, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a propus declinarea cauzei către Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.

Procurorii Tribunalului Suceava au schimbat încadrarea juridică a faptei în „tentativă la omor” (art. 32 rap. la art. 188 Cod Penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1).

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore în data de 14 aprilie 2026 și introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava. Bărbatul va fi prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.