Fata de 12 ani dată dispărută, a plecată de acasă pentru că a fost pedepsită cu confiscarea telefonului mobil. Ea a fost găsită în siguranță în zona de agrement a râului Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava au identificat și adus în siguranță marți, 14 aprilie 2026, o minoră de 12 ani care părăsise voluntar domiciliul din cartierul Burdujeni în cursul dimineții.

Fata a fost văzută ultima dată acasă în jurul orei 08:00. Mama sa a sesizat dispariția în jurul orei 14:00, după ce s-a întors de la serviciu și a constatat absența minorei.

Echipa operativă constituită imediat a reușit localizarea rapidei prin vizionarea imaginilor din mijloacele de transport în comun. Minora a fost surprinsă coborând în stația „Sala Sporturilor” în jurul orei 16:28. O patrulă a Biroului de Ordine Publică a fost direcționată în zona de agrement de pe malul râului Suceava, unde a fost identificată stând pe o bancă.

Minora purta o geacă neagră, pantaloni de trening roz și avea un rucsac cafeniu cu bretele verzi. Ea a fost condusă la sediul Poliției Municipiului Suceava, unde a fost audiată.

Fata a declarat că a plecat de acasă după ce a fost pedepsită și i s-a confiscat telefonul mobil de către mamă. Pe durata absenței, s-a deplasat în centrul municipiului, la Complexul Comercial Iulius Mall și în zona de agrement de pe malul Sucevei. Ea a precizat că nu a fost victima niciunei infracțiuni sau contravenții și nu s-a aflat în pericol.

A fost întocmit Formularul de Evaluare a Riscului, nefiind necesară emiterea unui Ordin Provizoriu de Protecție. Minora a fost predată familiei, iar darea în urmărire a fost revocată. Cazul a fost sesizat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava.

Poliția mulțumește tuturor celor care au oferit informații și au contribuit la localizarea rapidă a minorei