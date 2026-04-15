Scandal la o cafenea din Câmpulung Moldovenesc: Un tânăr agresiv și băut a lovit un client s-a împiedicat și a spart geamul unei uși, după care a mai spart două sticle de pe o masă

Intră acum și în grupul de
Un bărbat în vârstă de 25 de ani din municipiul Câmpulung Moldovenesc a provocat un scandal violent marți seară, 14 aprilie 2026, la cafeneaua City Cafe de pe Calea Transilvaniei.
Evenimentul a fost sesizat prin 112 în jurul orei 20:42 de un alt client al localului. Polițiștii ajunși rapid la fața locului au constatat că bărbatul, aflat într-o stare vizibilă de ebrietate, a inițiat un conflict spontan cu un alt client, pe care l-a lovit cu pumnul.
Ulterior, agresorul s-a împiedicat și a spart geamul unei uși din interiorul localului, după care a mai spart două sticle de pe o masă. Polițiștii l-au găsit agitat și agresiv, fiind nevoiți să îl imobilizeze. Acesta prezenta și o rană sângerândă la un antebraț, motiv pentru care a fost solicitat un echipaj medical.
Bărbatul a fost transportat la unitatea medicală pentru evaluare, iar în urma examinării medicale și a comportamentului manifestat (agitație și incoerență), s-a decis internarea sa la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung.
În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea a trei infracțiuni, respectiv tulburarea ordinii și liniștii publice, lovire sau alte violențe și distrugere.
Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc.
Intră acum și în grupul de