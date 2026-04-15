Scandal la o cafenea din Câmpulung Moldovenesc: Un tânăr agresiv și băut a lovit un client s-a împiedicat și a spart geamul unei uși, după care a mai spart două sticle de pe o masă

Un bărbat în vârstă de 25 de ani din municipiul Câmpulung Moldovenesc a provocat un scandal violent marți seară, 14 aprilie 2026, la cafeneaua City Cafe de pe Calea Transilvaniei.

Evenimentul a fost sesizat prin 112 în jurul orei 20:42 de un alt client al localului. Polițiștii ajunși rapid la fața locului au constatat că bărbatul, aflat într-o stare vizibilă de ebrietate, a inițiat un conflict spontan cu un alt client, pe care l-a lovit cu pumnul.

Ulterior, agresorul s-a împiedicat și a spart geamul unei uși din interiorul localului, după care a mai spart două sticle de pe o masă. Polițiștii l-au găsit agitat și agresiv, fiind nevoiți să îl imobilizeze. Acesta prezenta și o rană sângerândă la un antebraț, motiv pentru care a fost solicitat un echipaj medical.

Bărbatul a fost transportat la unitatea medicală pentru evaluare, iar în urma examinării medicale și a comportamentului manifestat (agitație și incoerență), s-a decis internarea sa la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea a trei infracțiuni, respectiv tulburarea ordinii și liniștii publice, lovire sau alte violențe și distrugere.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc.