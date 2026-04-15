Un tânăr ucrainean băut a căzut cu trotineta electrică pe str. Mihai Eminescu din Suceava. A ajuns la spital cu traumatisme și o plagă

Un cetățean ucrainean în vârstă de 20 de ani a suferit leziuni fizice marți seară, 14 aprilie 2026, după ce a căzut cu trotineta electrică pe strada Mihai Eminescu din municipiul Suceava.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 23:40, când tânărul se deplasa pe trotineta pe str. Mihai Eminescu, din direcția str. Vasile Alecsandri către str. Veronica Micle. În momentul în care a încercat să coboare de pe aleea pietonală pe partea carosabilă prin traversarea unei borduri, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil.

Bărbatul s-a deplasat singur la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde a primit îngrijiri medicale. Medicii i-au stabilit diagnosticul de „traumatism cranio-cerebral (TCC), traumatism cranio-facial (TCF) și plagă la sprânceana dreaptă”.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o concentrație de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit proces-verbal de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”. Bărbatul a fost sancționat și contravențional.