Suceava găzduiește finala Campionatului Național Universitar de handbal masculin. Echipa USV luptă pentru al 9-lea titlu național



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Municipiul Suceava va fi gazda etapei finale a Campionatului Național Universitar de handbal masculin, care se va desfășura în perioada 16-18 aprilie 2026.

Competiția este organizată de Federația Sportului Școlar și Universitar, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (prin Facultatea de Educație Fizică și Sport), Liceul cu Program Sportiv, Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Școala Gimnazială „Miron Costin”, Federația Română de Handbal și CSU Suceava, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

Campioana en-titre, echipa Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, va intra în competiție cu ambiția de a câștiga al nouălea titlu național universitar. Adversarele din cele două grupe preliminare vor fi:

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București – Centrul Universitar Pitești

Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov

Universitatea „Dunărea de Jos” Galați

Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău

UNEFS București

Universitatea Tehnică de Construcții București

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași

Cele opt echipe vor fi împărțite în două grupe. Meciurile din faza grupelor se vor disputa vineri, 17 aprilie, în Sala „Dumitru Bernicu” și în sălile de sport ale școlilor gimnaziale „Ion Creangă” și „Miron Costin”. Sâmbătă, 18 aprilie, începând cu ora 8:00, se vor juca meciurile de clasament, competiția culminând cu finala mare la ora 11:30. Programul complet va fi definitivat în ședința tehnică de joi.

Câștigătoarea turneului va obține dreptul de a reprezenta România la Jocurile Europene Universitare 2026, care vor avea loc la Salerno (Italia), în perioada 18 iulie – 1 august 2026.

Echipa suceveană are un palmares impresionant la nivel european: patru titluri continentale câștigate în 2017 (Malaga), 2022 (Lodz), 2023 (Podgorica) și 2024 (Debrecen). În 2025, handbaliștii USV s-au clasat pe locul al doilea la Campionatul European Universitar din Portugalia (Covilhã).

Lotul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava este format din: Dragoș Podovei, Răzvan Rîpă, Alexandru Bologa, Emanuel Șerban, Cosmin Lupu, Eduard Rusu, Cătălin Zarițchi, Teodor Ilucă, Codrin Radu, Claudiu Lazurcă, Bogdan Niculaie, Codrin Dascălu, Andrei Bruj, Sorin Grigore.

Antrenori: Bogdan Șoldănescu și Răzvan Gavriloaia Kinetoterapeut: Octavian Andreica