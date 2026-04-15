Două cazuri de violență în familie în aceeași zi în județul Suceava. Polițiștii au emis ordine de protecție provizorii și au deschis dosare penale

Polițiștii suceveni au intervenit marți, 14 aprilie 2026, în două cazuri separate de violență domestică, emițând ordine de protecție provizorii și deschizând dosare penale pentru violență în familie.

Primul caz – Satu Mare (comuna Satu Mare)

În jurul orei 14:30, o femeie din comuna Satu Mare a sesizat Poliția prin dispeceratul Poliției Municipiului Rădăuți, solicitând emiterea unui ordin de protecție provizoriu după ce soțul său a agresat-o fizic și verbal.

Potrivit verificărilor, incidentul a avut loc în seara de 13 aprilie, în jurul orei 22:30. După ce femeia s-a întors de la serviciu, soțul său, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a devenit agresiv și a lovit-o cu palma în zona feței.

Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, constatând un risc iminent. A fost emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile, începând cu data de 14 aprilie, iar agresorul a fost evacuat din locuință. Dosarul penal a fost deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „violență în familie” (art. 199 alin. (1) rap. la art. 193 alin. (1) cu referire la art. 177 alin. (1) lit. b) Cod Penal) și va fi soluționat de Postul de Poliție Satu Mare.

Al doilea caz – Câmpulung Moldovenesc

În jurul orei 03:34, Poliția Municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost alertată prin 112 de o femeie din comuna Cornu Luncii, care a anunțat că mama sa este agresată fizic de concubinul acesteia la locuința din Câmpulung Moldovenesc.

Echipajul deplasat la fața locului, în locuința din Câmpulung Moldovenesc, i-a identificat pe agresor (aflat sub influența alcoolului) și pe victimă. Femeia a declarat că a fost lovită repetat cu palmele peste față și amenințată cu acte de violență pentru a nu apela 112. Fiul victimei a fost prezent la incident, dar nu a fost agresat.

Persoana vătămată a refuzat îngrijiri medicale și inițial nu a dorit să depună plângere penală, însă evaluarea riscului a indicat un risc iminent. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe 5 zile, obligându-l pe agresor să părăsească locuința comună, să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de victimă, față de fiul acesteia, față de domiciliu, locul de muncă și unitatea de învățământ a copilului.

Femeia a refuzat purtarea unui dispozitiv electronic de monitorizare. Dosarul penal a fost deschis pentru „violență în familie” (art. 199 alin. (1) rap. la art. 193 alin. (1) Cod Penal) și „amenințare” (art. 206 alin. (1) Cod Penal). DGASPC Suceava a fost înștiințată pentru a lua măsurile specifice.