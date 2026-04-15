Trei elevi din Suceava, premiați cu Mențiune la Olimpiada Internațională de Limba și Literatura Polonă

Trei elevi din județul Suceava au reprezentat România la etapa internațională a Olimpiadei de Limba și Literatura Polonă, organizată de Polonia în luna martie-aprilie 2026 la Varșovia.

Competiția s-a desfășurat în două etape: proba scrisă în luna martie și proba orală în perioada 10-11 aprilie 2026, în Palatul Staszic, sediul Institutului de Cercetări Literare al Academiei Poloneze de Științe.

Elevii calificați din Suceava au fost:

Iedenac Eliza-Maria , clasa a XI-a, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava

, clasa a XI-a, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava Balac Davide-Vlăduț , clasa a IX-a, de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului

, clasa a IX-a, de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului Calistru Ștefan-Emanuel, clasa a IX-a, de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

Cei trei tineri au fost însoțiți de doamna Buzuk Anetta Agnieszka, profesoară de limba polonă la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului.

După susținerea probelor, toți trei elevii suceveni au obținut Mențiune / titlul de Finalist la această prestigioasă olimpiadă internațională.