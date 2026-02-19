Lidl România inaugurează pe 19 februarie un nou magazin în Rădăuți: produse de calitate la prețuri accesibile și sprijin pentru comunitatea locală



Lidl își continuă dezvoltarea strategică în România și deschide joi, 19 februarie, un nou magazin în municipiul Rădăuți, județul Suceava, consolidându-și prezența locală și rolul de partener de încredere pentru cumpărăturile de zi cu zi. Într-un context economic în care presiunea pe bugetele gospodăriilor este crescut, Lidl rămâne consecvent promisiunii de a oferi produse de înaltă calitate la prețuri accesibile și soluții care sprijină gestionarea eficientă a cheltuielilor.

Noul magazin din localitatea Rădăuți, județul Suceava, este situat pe Strada Calea Bucovinei, Nr. 64C, dispune de o suprafață de vânzare de peste 1.400 mp și pune la dispoziția clienților 119 locuri de parcare. Programul de funcționare este de luni până sâmbătă între orele 07:00 și 22:00, iar duminică între 08:00 și 20:00.

Odată cu inaugurarea magazinului din Rădăuți, s-au creat 25 de noi locuri de muncă.

Noile magazine Lidl respectă standardele privind eficiența energetică și sustenabilitatea, fiind dotate cu tehnologii care reduc consumul de resurse și impactul asupra mediului. Printre acestea se numără sistemul de iluminat LED cu senzor de prezență și sistemele de recuperare a căldurii integrate în instalațiile de climatizare. Astfel, Lidl își reafirmă angajamentul de a proteja mediul pentru generațiile viitoare și de a contribui la o viață mai bună.

Cu fiecare inaugurare, Lidl își reafirmă angajamentul de a fi alături de clienți, contribuind la o experiență de cumpărături care aduce valoare adăugată în viața de zi cu zi. Totodată, noua unitate va oferi furnizorilor Lidl din România oportunitatea de a-și distribui produsele în noi zone din țară, iar comunitatea locală beneficiază de noi locuri de muncă. Astfel, Lidl sprijină dezvoltarea economică și consolidează parteneriate durabile pe termen lung.