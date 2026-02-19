Ateliere gratuite de prevenție a calamităților naturale la Suceava și Rădăuți: cum să-ți protejezi casa și familia de furtuni și inundații



Locuitorii din Suceava, Rădăuți și zonele învecinate sunt invitați la două ateliere gratuite de prevenție a efectelor calamităților naturale. Evenimentele vor avea loc luni, 23 februarie, la Casa de Cultură din Rădăuți, și marți, 24 februarie, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava, începând cu ora 16:30.

Campania națională este organizată de Groupama, împreună cu Fundația pentru SMURD și ClimatoSfera, și se adresează comunităților puternic afectate de vijelii, grindină și inundații în ultimul an. Participarea este voluntară și deschisă tuturor celor interesați.

Județul Suceava s-a numărat printre cele mai lovite zone din țară în 2025. Doar Groupama a achitat daune de aproximativ 1,9 milioane de lei pentru pagube provocate de ploi torențiale, vânt puternic și grindină. La nivel național, anul trecut a fost marcat de fenomene meteo extreme, iar specialiștii atrag atenția că frecvența și intensitatea acestora vor continua să crească și în 2026.

„Vedem tot mai des cum fenomenele extreme apar rapid și lovesc puternic. Prin aceste ateliere vrem să punem la dispoziția comunităților informații clare, aplicabile imediat, astfel încât oamenii să știe exact ce au de făcut pentru a avea cât mai bine grijă de familiile și locuințele lor. Pentru noi, responsabilitatea înseamnă să fim aproape de clienți în fiecare etapă – de la prevenție până la momentul în care au nevoie de sprijin real. Când știi că nu ești singur în fața riscurilor, privești viitorul cu mai multă încredere”, a declarat Georgiana Miron, Director Marketing, Comunicare și Servicii Clienți, Groupama.

La ateliere vor fi prezentate măsuri practice și ușor de aplicat, atât pentru protejarea locuinței și a bunurilor, cât și pentru siguranța familiei:

verificarea și curățarea jgheaburilor și rigolelor înainte de perioade cu ploi abundente;

oprirea alimentării cu energie electrică în zonele afectate de apă;

mutarea obiectelor de valoare și a electrocasnicelor la un nivel superior;

evitarea folosirii prizelor și echipamentelor electrice în spații umede;

pregătirea unui plan rapid de acțiune pentru familie în caz de furtună severă.

Aceste acțiuni simple pot reduce semnificativ pierderile materiale și riscurile pentru sănătate.

Primul atelier din serie a avut loc anul trecut la Întorsura Buzăului (județul Covasna), zonă afectată grav de o furtună cu grindină în august 2025. Evenimentul a reunit aproximativ 100 de participanți.

Organizatorii subliniază că, deși o poliță de asigurare acoperă financiar o parte din pagube și despăgubirile se plătesc rapid, anumite lucruri rămân de neînlocuit. De aceea, prevenția și pregătirea din timp sunt esențiale.