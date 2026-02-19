Consumatorii de gaze, alarmați de notificări: de la 1 aprilie 2026 prețul contractual va crește cu 14-45%. AEI cere retragerea Ordinului ANRE nr. 2/2026



Furnizorii de gaze naturale au început să trimită notificări oficiale consumatorilor casnici, prin care îi informează că, începând cu 1 aprilie 2026, se va reveni la prețul din contract, care este cu 14 până la 45% mai mare decât prețul plafonat actual. Mesajele, obligatorii în baza Ordinului ANRE nr. 2/27.01.2026, creează incertitudine și nemulțumire în rândul populației, tocmai în perioada în care Guvernul pregătește o nouă schemă de protecție.

Potrivit Ordinului ANRE, furnizorii sunt obligați să comunice încetarea aplicării OUG nr. 6/2025 și revenirea la prețurile contractuale. Astfel, consumatorii primesc înștiințări oficiale că prețul pe care îl vor plăti va fi cuprins între 0,355 și 0,45 lei/kWh (cu TVA inclus), față de nivelul plafonat actual.

Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, consideră ordinul ANRE „legal din punct de vedere formal, dar profund neinspirat în contextul actual”. El atrage atenția că, în paralel cu aceste notificări, Ministerul Energiei a publicat deja proiectul de Ordonanță de Urgență care prevede o nouă schemă de protecție pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.

„Transmiterea acestor notificări este absolut inutilă și va scoate din buzunarele românilor până la 6 milioane de euro doar pentru costurile de tipărire, expediere și administrare. Aceste cheltuieli vor fi, indirect, suportate tot de consumatori prin tarifele de distribuție”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Reprezentantul AEI subliniază lipsa de sincronizare între instituții: Guvernul anunță protecție, ANRE obligă la notificări de scumpire, iar consumatorii primesc mesaje contradictorii care generează panică și presiune inutilă.

„Legalitatea unui act nu exclude evaluarea oportunității de a-l retrage atunci când riscă să creeze un impact social important. Transparența juridică este necesară, dar la fel de necesară este coerența decizională”, a concluzionat președintele AEI.

Proiectul noii scheme de protecție se află în dezbatere publică, iar Ordinul ANRE nr. 2/2026 rămâne în vigoare până la o eventuală modificare sau retragere.