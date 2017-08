Sucevenii din diaspora sunt mulțumiți de dezvoltarea Aeroportului Suceava, dar vor autostradă spre vest

Sucevenii din diaspora consideră că este bine că autoritățile județene sucevene acționează pentru dezvoltarea Aeroportului Suceava, dar consideră că este mai util să se facă demersuri pentru o autostradă.

La deschiderea Lunii Diasporei care a început cu o întâlnire la Palatul Administrativ, o femeie din Frasin ce locuiește în Bruxelles a spus că dorește să revină în țară, dar că nu are încă motivația că ar urma să existe ceva stabil și a subliniat că Sucevei îi lipsește o autostradă spre vest.

Femeia e plecată din Frasin și lucrează în Belgia.

„Nu am plecat că nu am avut bani, ci pentru că mi-am dorit un alt viitor pentru copii”, a spus femeia.

Ea a spus că este profesoară de muzică, dar s-a ocupat cu menaj în Belgia, iar soțul ei, care este veterinar, lucrează în domeniul construcțiilor.

Femeia a arătat că în fiecare an speră să aibă motivația să revină acasă, mai ales că îi este dor, dar că de fiecare dată constată că nu are de ce, iar acum fiica ei a reușit la facultate și i-a spus că ea nu are de ce să se întoarcă.

„Domnule Flutur, eu nu vin cu avionul pentru că am nevoie de mașină aici și nu-mi permit ca să cumpăr o mașină aici, să mai plătesc un impozit în România. Pe când o autostradă? Cât am făcut în Germania, am făcut în România. Mor. Ar fi și un semn de respect pentru că din Moldova sunt plecați foarte mulți. Nu avem autostradă, măcar până la Bistrița”, a spus femeia.

Ea a mai spus că cei care vin să viziteze România pierd foarte mult din timp pe drumuri din cauza lipsei autostrăzilor.