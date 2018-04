Sute de persoane au pus umărul la împădurirea câtorva hectare de teren la Stulpicani. Deputatul Emil Havrici a fost prezent la acțiune

Câteva sute de persoane, printre care 80 de elevi și 20 de profesori din localitățile Ostra și Stulpicani au fost prezente la Stulpicani la o acțiune de anvergură de împădurire desfășurată pe o suprafață de aproximativ 2 hectare.

Acțiunea s-a desfășurat într-o parcelă aparținând Ocolului Silvic Stulpicani, scopul ei fiind acela de a trezi în conștiința publică ”dragostea față de pădure și să explice care este rolul pădurii în viața comunității”, conform silvicultorilor care au participat alături de copii la întreaga operațiune de împădurire.

Directorul comercial al Direcției Silvice Suceava, Cătălin Diaconescu, care a supravegheat acțiunea a declarat la final că ”avem mare nevoie de pădure, de acest suflet forestier dar mai ales este nevoie să formăm pădurea, deoarece felul în care privim și îngrijim pădurea ne caracterizează în cel mai înalt grad ca nație”.

Potrivit acestuia anual sunt împăduriți de către Direția Silvică aproximativ 1.000 de hectare de teren, la această suprafață adăugându-se cea care se regenerează natural.

„În cadrul Lunii Plantării Arborilor am desfășurat mai multe acțiuni de împădurire, iar la Stulpicani am dorit să implicam tânăra generație, tocmai pentru a conștientiza rolul pădurii și cum ia naștere efectiv o pădure. În acest an avut solicitări de voluntariat din partea școlilor, liceelor și a universităților.

Am avut foarte multe ONG-uri care s-au implicat în aceste acțiuni, firme private și-au adus proprii angajați să participe la acțiuni de împădurire și, de asemenea, oameni din administrația centrală și locală. Toată lumea s-a implicat în acest an, parcă mai mult decât în ceilalți ani, probabil și datorită faptului că în acest an avem 100 de ani de la Marea Unire. Acest lucru ne bucură și ne încurajează spre a desfășura acțiuni de acest fel, mai ales cu tinerii”, a mai declarat Diaconescu.

Unul dintre participanții la eveniment a fost fostul șef de ocol Stulpicani, actualul deputat PSD de Suceava, Emil Havrici, care a participat efectiv la împădurire și a discutat cu elevii despre importanța gestului pe care l-au făcut.

„Este un lucru normal să ne valorificăm resursele naturale, iar județul Suceava are una dintre cele mai importante resurse, pădurea. Este normal să ne valorificăm cea mai mare și mai bună resursă pe care o avem. Trebuie să venim cu copiii la plantat puieți, pentru că în felul acesta ne asigurăm și viitorul ecologic pentru noi cei care trăim aici. Sunt impresionat de mobilizarea autorităților locale, a celor două primării, Stulpicani și Ostra, a școlilor, și îmi doresc ca tot ce e mai bun în țara asta să se întâmple pentru acești copii care au fost astăzi aici”, a declarat deputatul PSD Emil Havrici.