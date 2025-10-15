Cască de motocicletă furată în timp ce proprietarul susținea examenul teoretic pentru permisul auto



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Municipiului Suceava investighează un caz de furt comis în incinta unui complex comercial sucevean unde unui bărbat i s-a furat casca de motocicletă.

Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată direct, marți după amiaza, de către un bărbat din comuna Forăști care a anunțat că a fost victima unei infracțiuni de furt în timp ce se afla în municipiul Suceava.

Echipa operativă constituită la nivelul Poliției Municipiului Suceava a efectuat cercetări, stabilind că marți în jurul orei 14:30, reclamantul s-a deplasat la complexul comercial Iulius Mall Suceava pentru a susține proba teoretică în vederea obținerii permisului de conducere.

Aceasta a urcat scările care duc la etajul superior al complexului și, la intrare, în partea stângă, lângă o canapea, și-a lăsat nesupravegheată o cască de motocicletă marca HELMET THUNDER.

După ce a intrat în sala de examen, la aproximativ cinci minute, bărbatul a revenit în locul unde lăsase casca și a constatat că aceasta fusese sustrasă de persoane necunoscute.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Cercetările sunt continuate de lucrătorii din cadrul Biroului Investigații Criminale (B.I.C.) al Poliției Municipiului Suceava, în vederea identificării autorilor și soluționării cazului.