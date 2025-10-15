Accident rutier în fața Poliției Municipiului Suceava: O tânără motociclistă rănită



Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată, marți dimineața la ora 7:12 de către ofițerul de serviciu cu privire la un accident rutier produs pe strada Universității, în fața sediului Poliției Municipiului Suceava, soldat cu vătămarea corporală a unei persoane.

Echipa operativă, împreună cu un criminalist, a efectuat cercetări la fața locului, stabilind că, la ora 07:10, un bărbat de 31 de ani din comuna Șcheia aflat la volanul unui autoturism marca Volkswagen Tiguan, a ieșit din parcarea Inspectoratului Județean în Construcții de pe strada Universității.

În timp ce vira la stânga pentru a se deplasa către bulevardul 1 Mai, acesta nu a acordat prioritate unui motociclu marca Yamaha, condus de o tânără de 18 ani din comuna Ipotești care circula pe drumul prioritar dinspre intersecția cu bulevardul 1 Mai către bulevardul George Enescu.

În urma coliziunii frontal-laterale, motociclista a fost rănită.

Victima a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență Suceava, unde a fost diagnosticată cu traumatism la genunchi, gleznă stânga și coapsă.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.