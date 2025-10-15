O femeie din Stulpicani a murit la spital în urma rănilor suferite după ce a căzut pe treptele scării de bloc


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Poliția orașului Frasin a fost sesizată, marți, de despre decesul unei femei din comuna Stulpicani, survenit la ora 08:40, în Secția Neurochirurgie – ATI a Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava.

Echipa operativă constituită la nivelul Poliției orașului Frasin a efectuat cercetări, stabilind că persoana decedată locuia la etajul 1 al unui bloc din zona centrală a localității Stulpicani.

Din declarațiile familiei, s-a constatat că, în data de 25.09.2025, în jurul orei 18:30, aceasta a încercat să coboare la parterul blocului, moment în care s-a împiedicat și a căzut pe scările din beton, suferind mai multe leziuni. Femeia a fost găsită în stare de inconștiență de un muncitor care desfășura activități în zonă și de două vecine, care au alertat familia și au solicitat intervenția unei ambulanțe.

Victima a fost transportată în stare de semiconștiență la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Orășenesc Gura Humorului, iar în aceeași zi a fost transferată la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava.

Ulterior, aceasta a fost supusă unei intervenții chirurgicale, intrând în stare comatoasă indusă.

Din păcate, pe 14.10.2025, la ora 08:40, femeia a decedat.

Cercetările sunt continuate de Postul de Poliție Stulpicani, fiind întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă (moarte suspectă).


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR