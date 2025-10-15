O femeie din Stulpicani a murit la spital în urma rănilor suferite după ce a căzut pe treptele scării de bloc



Poliția orașului Frasin a fost sesizată, marți, de despre decesul unei femei din comuna Stulpicani, survenit la ora 08:40, în Secția Neurochirurgie – ATI a Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava.

Echipa operativă constituită la nivelul Poliției orașului Frasin a efectuat cercetări, stabilind că persoana decedată locuia la etajul 1 al unui bloc din zona centrală a localității Stulpicani.

Din declarațiile familiei, s-a constatat că, în data de 25.09.2025, în jurul orei 18:30, aceasta a încercat să coboare la parterul blocului, moment în care s-a împiedicat și a căzut pe scările din beton, suferind mai multe leziuni. Femeia a fost găsită în stare de inconștiență de un muncitor care desfășura activități în zonă și de două vecine, care au alertat familia și au solicitat intervenția unei ambulanțe.

Victima a fost transportată în stare de semiconștiență la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Orășenesc Gura Humorului, iar în aceeași zi a fost transferată la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava.

Ulterior, aceasta a fost supusă unei intervenții chirurgicale, intrând în stare comatoasă indusă.

Din păcate, pe 14.10.2025, la ora 08:40, femeia a decedat.

Cercetările sunt continuate de Postul de Poliție Stulpicani, fiind întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă (moarte suspectă).