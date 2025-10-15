Crosul Cetăților Suceava: Sport, istorie și solidaritate pentru o cauză nobilă. Asociația Club Sportiv TRIB Suceava organizează un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor cu sindrom Down



Asociația Club Sportiv TRIB Suceava invită comunitatea la Crosul Cetăților Suceava, un eveniment sportiv cu scop caritabil, programat pentru sâmbătă, 18 octombrie 2025, pe traseul care leagă Cetatea de Scaun a Sucevei de Cetatea Șcheia.

Evenimentul îmbină promovarea mișcării și a patrimoniului istoric local cu o misiune socială de impact: susținerea Asociației Sindrom Down Suceava în găsirea unui sediu adecvat pentru activitățile terapeutice dedicate celor 40 de copii înscriși.

Crosul Cetăților își propune să aducă împreună sucevenii de toate vârstele, uniți de pasiunea pentru sport, respectul pentru istorie și dorința de a contribui la o cauză nobilă.

Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc la ora 9:30, la Cetatea de Scaun a Sucevei, punctul de start al competiției.