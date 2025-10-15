CABARETUL CUVINTELOR: O călătorie fascinantă în universul limbii române la Teatrul Municipal Suceava într-un spectacol pus în scenă de Matei Vișniec



Pe 18 și 19 octombrie 2025, Teatrul „Matei Vișniec” din Suceava își deschide stagiunea cu premiera spectacolului Cabaretul Cuvintelor, o producție semnată de renumitul dramaturg și regizor Matei Vișniec.

Inspirat din culegerea omonimă publicată în 2012 la Editura Polirom, spectacolul transformă cuvintele în personaje vii, cu povești, sentimente și acțiuni proprii, invitând publicul într-o călătorie imaginară în universul limbii române.

Textul, rescris special de Matei Vișniec pentru actorii teatrului sucevean, explorează ideea că „fiecare cuvânt este o poveste”.

„Dacă fiecare cuvânt este o poveste, atunci când se întâlnesc două cuvinte, se nasc trei povești”, spune un fragment din text, sugerând bogăția și dinamismul limbajului.

Spectacolul este un omagiu adus cuvintelor, care, în viziunea autorului, „ne conferă statut uman”.

Acesta ridică întrebări esențiale: „Știm noi să prețuim cu adevărat limba noastră? Ne îngrijim destul de principala noastră dimensiune identitară?”

Matei Vișniec, în calitate de dramaturg și regizor, descrie spectacolul ca o experiență vizuală și auditivă plină de „emoții, poezie și umor”, dar și cu reflecții filosofice despre frumusețea și neglijența față de limba română. „Limba română este un tezaur identitar, dar dacă ar putea vorbi, s-ar plânge de neglijențele noastre. Uneori o rostim cu aproximație, o rănim și o sărăcim”, afirmă Vișniec.

Spectacolul nu este doar o celebrare a limbajului, ci și o critică subtilă la adresa utilizării sale superficiale în mass-media sau în viața de zi cu zi.

Cu o distribuție formată din Bogdan Amurăriței, Răzvan Bănuț, Horia Butnaru, Cristina Florea, Diana Lazăr, Delu Lucaci, Alexandru Marin, Cătălin Ștefan Mîndru, Cosmin Panaite și Clara Popadiuc, spectacolul aduce în prim-plan zeci de „personaje-cuvinte” care cântă, dansează și spun povești.

Scenografia este semnată de Andra Bădulescu Vișniec, coregrafia de Alice Veliche, sound design-ul de Claudiu Urse, iar cântecele sunt create de Bobo Burlăcianu. Mihai Nistor (video design), Sebastian Rațiu (grafică și light design) completează echipa artistică, oferind un spectacol multisenzorial

.Recomandat atât adulților, cât și copiilor de peste 8 ani, Cabaretul Cuvintelor este o invitație adresată familiilor, profesorilor și elevilor să descopere „secretele limbii române” și „zăcămintele de poezie și înțelepciune” ale acesteia.

Matei Vișniec dedică această producție celor zece ani de existență a Teatrului Matei Vișniec Suceava și limbii române, pe care o „redescoperă în fiecare zi”.

Biletele vor fi disponibile în curând la casieria teatrului și online pe www.bilet.ro. Pentru detalii suplimentare despre premieră, accesați pagina de Facebook a teatrului (https://www.facebook.com/teatrulmateivisniec.ro/) sau site-ul oficial www.teatrulmateivisniec.ro