Polițiștii de frontieră suceveni, gest de solidaritate pentru două familii din Broșteni aflate în dificultate

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectoarelor Izvoarele Sucevei, Siret și Vicovu de Sus au adus un strop de speranță și bucurie în viețile a două familii din Broșteni aflate în dificultate.

Într-o acțiune umanitară emoționantă, o echipă condusă de comisar șef de poliție Tașcă Cezar, șeful Sectorului Poliției de Frontieră Izvoarele Sucevei, și inspector principal de poliție Petraru Alina, purtător de cuvânt al Poliției de Frontieră Suceava, împreună cu colegi de la SPF Siret, s-a deplasat personal în localitate pentru a oferi sprijin concret.

Familiile au primit două frigidere, două aragaze, o mașină de spălat și un televizor, iar copiii au fost surprinși cu jucării și dulciuri, gesturi menite să le aducă alinare și să le facă viața mai ușoară.

Polițiștii au discutat cu membrii familiilor, identificând nevoile lor specifice și oferind ajutor punctual.

„Ne dorim să fim aproape de oameni nu doar prin activitatea profesională de zi cu zi, ci și prin fapte care arată că suntem parte din aceeași comunitate. Oricine poate avea nevoie de sprijin la un moment dat, iar un gest făcut la timp poate face o mare diferență”, a declarat inspector principal de poliție Petraru Alina.

Prin această inițiativă, polițiștii de frontieră suceveni demonstrează că misiunea lor depășește granițele profesionale, fiind ghidați de empatie, solidaritate și responsabilitate civică.