Performanțe remarcabile pentru C.S. Dinamic Suceava la Campionatul Național de Karate Shotokan ESKU Tradițional

Clubul Sportiv Dinamic Suceava a strălucit la Campionatul Național de Karate Shotokan ESKU Tradițional, desfășurat pe 11 octombrie 2025, în Sala Sporturilor Trivale din Pitești.

Evenimentul, organizat sub egida Federației Române de Karate, a reunit peste 700 de sportivi de la 32 de cluburi din întreaga țară, iar tinerii karateka suceveni au impresionat prin dedicare și pregătire, obținând patru medalii de prestigiu.

Rezultatele notabile ale sportivilor C.S. Dinamic Suceava: Lazăr Ioana Elis – medalia de argint (locul 2) la proba de Joc Tehnic Feminin (categoria U8, -35 kg), Cocieru Maximilian – medalia de argint (locul 2) la Kumite Shobu Sanbon Masculin (categoria U12, -45 kg), Rusu Daniela Ioana – medalia de bronz (locul 3) la Kumite Shobu Sanbon Feminin (categoria Cadeți, -61 kg) și Dumbrăvanu Damian – medalia de bronz (locul 3) la Kumite Începători Masculin (categoria U10, -40 kg).

Delegația clubului, formată din Sensei Sorin Nedelcu (4 Dan) – Președintele clubului, Senpai Bogdan Cocieru – Vicepreședintele clubului, Senpai Radu Croitor și Senpai Mihai Dumbravanu, a asigurat suportul necesar pentru buna desfășurare a participării tinerilor sportivi.

Clubul adresează mulțumiri sportivilor pentru efortul depus, părinților pentru susținerea necondiționată și sponsorilor S.C. AUTOGRAY S.R.L., S.C. COMPLEX ZIMBRUL S.R.L. și S.C. BP ALUMINIUM INTERNATIONAL S.R.L. pentru sprijinul financiar esențial.

O mențiune specială este adresată Consiliului Județean Suceava, care a contribuit activ la promovarea tinerilor sportivi și la susținerea participării lor în competițiile naționale.

Succesul de la Pitești reprezintă doar un pas pe drumul ambițios al C.S. Dinamic Suceava. Clubul își propune să continue performanțele de top, reprezentând cu mândrie județul Suceava în viitoarele competiții și contribuind la dezvoltarea tinerilor karateka la cel mai înalt nivel național.