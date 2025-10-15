Cod galben de ceață densă în zona Vatra Dornei



Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri, 15 octombrie 2025, o atenționare de tip Cod Galben pentru județul Suceava, valabil în intervalul orar 10:00-12:00.

Zonele vizate sunt Vatra Dornei, Dorna Candrenilor, Poiana Stampei și Coșna.

Potrivit ANM se vor semnala condiții de ceață densă, care va reduce vizibilitatea local sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri.

Fenomenul poate favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau a chiciurei.

Autoritățile recomandă prudență în trafic și respectarea indicațiilor privind circulația în condiții de vizibilitate redusă.