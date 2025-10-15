Primăria Suceava roagă cetățenii să elibereze, joi, locurile de parcare de pe strada Mircea Damaschin pentru programul de curățenie stradală



Primăria Municipiului Suceava, prin operatorii de salubrizare, lansează un program periodic de curățenie pe străzile orașului, menit să asigure un mediu mai curat și mai plăcut pentru cetățeni.

Potrivit unui comunicat, joi, 16 octombrie 2025, acțiunea se va desfășura pe strada Mircea Damaschin, în intervalul orar 08:00-10:00, unde vor avea loc lucrări de curățenie în zona destinată parcării autoturismelor.

Pentru a facilita intervenția eficientă a utilajelor de salubrizare, autoritățile roagă cetățenii să elibereze locurile de parcare în intervalul menționat.

Primăria mulțumește sucevenilor pentru înțelegere și colaborare, subliniind importanța contribuției fiecăruia pentru un oraș mai curat.

„Împreună facem Suceava un oraș mai curat!” – este mesajul transmis de municipalitate.