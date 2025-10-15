Bărbat salvat de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în noapte la Leucușești



Un incendiu puternic s-a produs în noaptea de marți spre miercuri în localitatea Leucușești, comuna Preutești. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, incendiul a fost anunțat prin 112 la ora 3: 22, iar la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Fălticeni și ai Punctului de Lucru Dolhasca, împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Preutești, cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră acoperișul și mansarda unei case de locuit, existând riscul extinderii la întreaga clădire, care includea demisol, parter, etaj și mansardă, precum și la construcțiile anexe.

Echipajul pompierilor militari de căutare-salvare a pătruns în interiorul imobilului, de unde au extras un bărbat, în vârstă de 46 de ani. Acesta a suferit un atac de panică, iar pompierii paramedici SMURD i-au acordat primul ajutor medical. Ulterior, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, sosit în sprijin, a preluat pacientul și l-a transportat la o unitate spitalicească, pentru investigații suplimentare.

Incendiul, lichidat la ora 6:20, a distrus acoperișul locuinței pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați, precum și bunuri din zona afectată, inclusiv mobilier.

Cauza probabilă a fost un scurtcircuit la un conductor electric defect.

Datorită intervenției rapide, pompierii au salvat restul casei și construcțiile anexe, împreună cu bunurile aferente.