USV anunță Târgul locurilor de practică, internship și voluntariat pentru studenți



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Vineri, 17 octombrie a.c., începând cu ora 11:00, în corpul E, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) organizează evenimentul Târgul locurilor de practică, internship și voluntariat pentru studenți, adresat studenților cu dizabilități și celorlalți studenți de la șase facultăți sucevene: Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri,, Facultatea de Inginerie Alimentară, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației și Facultatea de Istorie, Geografie și Științe Sociale.

Evenimentul este realizat în cadrul proiectului „Dizabilitatea nu este un impediment! Educație pentru toți la USV (DIZAB-USV)”, cod depunere CNFIS-FDI-2025-F-0660.

Scopul proiectului constă în susținerea participării și accesului elevilor și studenților cu dizabilități la procesul educațional din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Acesta urmează a fi atins prin activități destinate elevilor și studenților cu dizabilități, precum și altor elevi și studenți, cadre didactice, personal didactic auxiliar și de cercetare care participă la procesul didactic.