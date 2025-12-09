Incendiu violent în Vicovu de Sus unde o anexă a fost distrusă complet. Pompierii au salvat în ultima clipă o vacă și un vițel



Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea trecută, la ora 02:52, într-o gospodărie din orașul Vicovu de Sus.

Pompierii militari din Vicovu de Sus și Rădăuți, împreună cu SVSU Vicovu de Sus, Bilca și Voitinel, au intervenit cu 6 autospeciale de stingere și 2 ambulanțe SMURD.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la sosirea echipajelor de intervenție, flăcările cuprinseseră complet o anexă (adăpost de animale + depozit de furaje) și amenințau să se extindă la întreaga gospodărie în formă de „U” și la casa vecină.

În ultima clipă, salvatorii au reușit să scoată din grajd o vacă și un vițel.

Două persoane au avut nevoie de îngrijiri: o femeie cu atac de panică și un bărbat cu o plagă tăiată la mână, dar amândoi au refuzat transportul la spital.

Flăcările au distrus complet anexa și bunurile din interior, au ars circa 10 mp din acoperișul bucătăriei de vară și au degradat tâmplăria și astereala de la casa învecinată.

Cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, provocat de un cablu defect.

Casa din gospodărie și locuința învecinată au fost salvate integral.