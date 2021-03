Ștefan Mandachi anunță de ce a înmormântat primul metru de autostradă din Moldova: Nu mai găsesc nicio soluție sau cale de resuscitare

Antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi a anunțat, luni, că decis să înmormânteze proiectul primului metru de autostradă pentru că nu mai găsește nicio soluție sau cale de resuscitare.

Vă prezentăm integral manifestul lui Ștefan Mandachi la doi ani de la protestul care a aprins speranța în România că se vor face autostrăzi.

1. Astăzi, 15 martie 2021, ora 15.00 se împlinesc pe muchie, doi ani de la PROTESTUL ”România vrea autostrăzi! Șîeu”, care a solidarizat toată țara. Este singurul manifest organizat vreodată de către un antreprenor român, prezentat la BBC (cel mai citit articol, devansând atentatul din Noua Zeelandă), la BLOMBERG (”Un nou tip de protest în România”), în DER STANDARD (”Un protest care unește o țară”) și la EURONEWS (”Shortest highway in the world”).

2. Pe marginea subiectului s-au realizat două filme documentare de lungmetraj în FRANȚA (realizatorii au venit în satul meu, Sf. Ilie), un amplu reportaj pe Radio BBC (realizat de Tessa Dunlop, care s-a deplasat la Suceava) și o emisiune specială în Spania. Filmul meu documentar nu-l mai pun la socoteală…

3. Iată noutățile, după doi ani: nu avem nicio autostradă în toată regiunea istorică Moldova! S-a finalizat doar o centură ocolitoare la Bacău, de câțiva kilometri, pe care nici bine nu intri, că în două minute ești obligat să ieși. De 31 de ani, de la Suceava la București tot șapte ore faci, tot istovit ajungi. La fel cum de la Suceava spre capitala Transilvaniei, Cluj, drumul este la fel de anevoios, fără 1 milimetru de autostradă. Nu s-a schimbat ABSOLUT NIMIC. Se circulă groaznic iar pericolele sunt la fel, poate chiar mai mari (avem mai multe mașini).

4. Trebuie să mulțumim următorilor ”ctitori” (în ordine alfabetică) pentru morții de pe șosele, pentru toate orele din viața noastră pe care le petrecem la volan în loc să stăm cu familia, pentru stres, pentru nervi, pentru răni, pentru sperieturi și pentru toate pericolele prin care trecem pe șoselele Moldovei: Boc, Câțu, Ciorbea, Dăncilă, Grindeanu, Isărescu, Năstase, Orban, Ponta, Roman, Stolojan, Tăriceanu, Tudose, Ungureanu, Văcăroiu, Vasile precum și tuturor președinților României din 1990-2021, care i-au numit.

5. Poate că sunt diferențe între conducătorii patriei în alte domenii, dar din punct de vedere al realizării de autostrăzi în Moldova NICIUNUL NU ESTE MAI BREAZ DECÂT ALTUL, TOȚI SUNT ZERO BARAT! Nu-i mai breaz Orban decât Văcăroiu, Câțu decât Dăncilă, Isărescu decât Grindeanu, sau Tudose decât Ciorbea.

6. Totuși, să nu uităm pe cel mai mare vinovat dintre toți, NOI, POPORUL ROMÂN. E de bun simț să ne mulțumim și NOUĂ, CELOR CARE I-AM VOTAT ȘI ALES pe cei enumerați mai sus. Și nouă ni se datorează toate catastrofele de pe șosele, pentru că am stat pe margine.

7. Nu am inițiat dintr-o dată protestul din 2019. Primul meu interviu în care mă declaram siderat de lipsa autostrăzilor a fost în Business Magazin, în anul 2016 (acum cinci ani). Așadar, nu a fost o invenție de moment în martie 2019, sau de marketing, cum pretindeau unii proști, ci mai multe frământări și frustrări instalate în ani, pe fondul pericolelor de moarte în care m-am aflat la volan.

8. Deși au trecut trecut vreo patru rânduri de alegeri politice, le-am ignorat total, cu toate că aș fi avut oricând șanse să fiu votat. Pe merit. Nu-mi place politica, mă enervează, mă plictisește. Chiar și așa, niciunul dintre cretinii care m-au acuzat că voi candida nu și-au cerut scuze. Nici nu e nevoie. N-am nicio simpatie pentru niciun partid politic, nu fac parte din nicio organizație sau mișcare. Există oameni extraordinari în toate partidele (sunt prieten cu câțiva) dar există și multe lichele corupte, care își bat joc de șansa acestei țări. Nu vă îmbătați cu apă rece! La ora actuală, COLCĂIE CORUPȚIA ÎN ROMÂNIA. Este enormă! Aviz amatorilor: n-am să dau un cent mită atâtea zile câte voi trăi! Corupția derivă din lipsa de educație. Așa am ajuns fără o autostradă în 31 de ani.

9. În ultimii doi ani, am văzut prea puțini români nemulțumiți cu adevărat de rețeaua de drumuri din Moldova. Prim urmare, în temeiul constatării că cei mai mulți s-au resemnat cu privire la acest subiect, în mod logic și firesc, cred din ce în ce mai puțin că România vrea autostrăzi. E mult mai plauzibil ”ROMÂNII NU VOR AUTOSTRĂZI”. Așa ar trebui redenumită strigarea noastră, a tuturor: ”noi, românii, nu vrem autostrăzi”. Eu mi le doresc și am luptat pentru asta, mai suntem câțiva zăpăciți! Însă prea puțini mai vor cu adevărat. Dacă românii ar fi vrut autostrăzi, le-ar fi avut! S-ar fi luptat pentru ele. Nemții, britanicii au vrut, francezii la fel, italienii și ei, spaniolii, grecii, chiar și sârbii mai nou, bulgarii, ungurii, toți au vrut. ȘI S-AU FĂCUT!!! Noi, românii, nu am vrut! De aceea nu avem. Prin urmare, ce sens mai are tămbălăul cu autostrăzi atâta vreme cât noi nu le dorim suficient de arzător? Concluzia mea: suntem prea înrădăcinați în zona de confort ca să ne manifestăm dreptul constituțional de a protesta. Nu știm să ne utilizăm drepturile. Nu știm să protestăm! Și nici nu vrem să învățăm…

10. O rugăminte: nu mă mai întrebați nimic în legătură cu subiectul ”autostrăzi”! Nu vă voi răspunde întrucât nu mai am nimic de adăugat! Dacă sunteți atât de interesați de opinia mea cu privire la acest subiect, urmăriți filmul ”30 de ani și 15 minute”, e online pe www.30deanisi15minute.ro. În acest film, pe care-l ofer gratuit tuturor instituțiilor și școlilor (dacă-l solicită, evident), m-am exprimat suficient de clar! Este un film de conștientizare, pentru care am cheltuit miliarde din buzunarul propriu. Totul este explicat pe larg, acolo. Ceea ce am avut de spus, am precizat limpede și obiectiv. Altceva, nu mai am de adăugat pe subiect, pe care îl declar închis.

11. Dacă aveți alte întrebări ce țin de profesia mea de avocat, de voluntar și de antreprenor, cu drag, dar dacă mă mai întrebați despre autostrăzi, vă închid telefonul! Îi consider vinovați pe toți cei enumerați mai sus, cu miniștrii transporturilor la pachet și cu asta basta! Am treabă de nu-mi văd capul, desfășor activități filantropice, lucrez la un nou film documentar (în care sunt cu ochii și pe unii corupți șpăgari) și sunt un activist înrăit pentru drepturile animalelor (încerc, așa cum pot, să rezolv parțial problema câinilor fără stăpân). Pe cale de consecință, avem suficiente subiecte de dezbătut dacă vă este dor de mine.

12. Da, astăzi 15 martie 2021 am ”înmormântat” autostrada, întrucât nu mai găsesc nicio soluție sau cale de resuscitare. Nu-mi mai fată mintea nicio idee prin care să punem presiune pe niște nesimțiți să-și facă datoria.

13. ”Muzeul Primului metru de autostradă” rămâne intact și deschis tuturor vizitatorilor. Trec aproape zilnic la Autostrada de 1 metru, care a devenit un fel de loc de pelerinaj. Îmi face o deosebită plăcere să vorbesc cu turiștii sau musafirii aflați în zonă. Oamenii se plimbă aici, se relaxează, fotografiază și se simt bine. Probabil, cât de curând, ca să vin în întâmpinarea vizitatorilor, voi planta copaci în tot perimetrul, și astfel vom da ființă unui parc și unor locuri umbroase. La ”autostradă” au poposit zeci de mii de români până acum și îi aștept în continuare, cu drag. Întrucât mi-a schimbat viața, nu voi schimba destinația acestui simbol niciodată.

14. #ȘÎEU