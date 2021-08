Gheorghe Flutur a deschis o nouă ediție a Festivalului Medieval: Încercăm o variantă un pic mai redusă pentru că restricțiile ne-au obligat să fim prudenți. Mă bucur că Bucovina, cu toate necazurile pe care le avem, este plină în această perioadă. Asta înseamnă că oamenilor le place Bucovina

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a deschis, vineri seara, a 14-a ediție a Festivalului Medieval din Cetatea de Scaun a Sucevei, arătând că speră ca următoarea ediție să fie una normală, iar Suceava să redevină pe primul loc în organizarea festivalurilor medievale.

„Am venit doar să vă salut și să deschidem, în pandemie, a 14-a ediție a Festivalului Medieval din Cetatea de Scaun. Văd turiști, văd lume din diaspora, văd băștinașii. Anul trecut, așa au fost vremurile, nu s-a putut. Încercăm o variantă un pic mai redusă. Am încercat și mai dezvoltată, dar restricțiile ne-au obligat să fim prudenți”, a spus Flutur.

El a arătat că în ciuda situației se încearcă o dezmorțire și le-a mulțumit artiștilor care au venit din mai multe zone din țară și străinătate la acest festival.

„Sper să revenim la normalitate și să redevenim campionii festivalurilor medievale pentru că această cetate pe care noi am renovat-o a adus minim 200.000 de vizitatori în fiecare an. E practic kilometrul zero al turismului la Suceava”, a spus Flutur.

Președintele CJ Suceava a anunțat că duminică se sărbătorește la Putna împlinirea a 150 de ani de la Marea Sărbătoare de la Putna care a fost locul de întâlnire al elitelor studențimii românești de atunci.

Gheorghe Flutur a mai declarat că autoritățile sucevene au înregistrat la OSIM „Drumul lui Ștefan cel Mare” care va începe de la Putna și se va desfășura spre cele 41 de ctitorii ștefaniene din care șase sunt în străinătate, celelalte în țară între care șapte sunt în Transilvania.

„Vom încuraja tinerii și turiștii să facă pelerinaj”, a spus Flutur.

El a reamintit că tot în județul Suceava s-a inaugurat în aceste zile drumul „Via Mariae”, care vine la la Viena și intră în țară pe la Oradea și ajunge la Putna, dar că este viabil și Via Transilvanica care are ca punct final Putna.

„Mă bucur că Bucovina, cu toate necazurile pe care le avem, este plină în această perioadă. Asta înseamnă că oamenilor le place Bucovina, pensiunile noastre sunt primitoare. Îl avem și pe maestrul Scărlătescu pentru că vrem să dăm un semnal legat și de gastronomie și chiar această gastronomie cu iz medieval am rugat să fie pusă în valoare”, a mai spus Flutur.