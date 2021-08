Gheorghe Flutur a lansat, de la Stupca, traseul de pelerinaj parcurs de Ciprian Porumbescu spre Putna în urmă cu 150 de ani: Îndemn românii să vină aici, în Bucovina, în fiecare an să se încarce de românism

Președintele Consiliului Județean Suceava a lansat, sâmbătă, de la Stupca, traseul de pelerinaj de la Stupca la Putna, parcurs de Ciprian Porumbescu pentru a participa la Sărbătoarea de la Putna din 1871 și de la care se împlinesc 150 de ani.

El a spus că o echipă de tineri pelerini pe biciclete va inaugura acest traseu de pelerinaj spre Putna.

„Vrem ca acest traseu de la Stupca la Putna să-l omologăm și în fiecare an să fie un îndemn pentru tineri, pentru studenți, în memoria a ceea ce au făcut înaintașii noștri în urmă cu 150 de ani. Practic, astăzi dăm startul manifestărilor de la Putna de 150 de ani când tineretul de atunci în frunte cu Mihai Eminescu, Ciprian Porumbescu și Ioan Slavici a venit la Putna să la împlinirea a 400 de ani de la sfințirea Mănăstirii Putna și să aducă omagii marelui voievod Ștefan cel Mare”, a spus Flutur.

El a menționat că Suceava este plină de istorie.

„În aceste zile mai mult ca oricând arătăm că aici este kilometrul zero al culturii, al istoriei, al turismului și pornim de la Stupca. Eu îndemn tineretul să parcurgă acest traseu pentru că vor putea poposi în locuri care ne aduc aminte de Ciprian Porumbescu, la Ilișești, la Cacica, atât la Basilica Minor cât și la mina de sare, la Solca, Marginea cu ceramica neagră și la Putna, Ierusalimul neamului românesc care, periodic ne adună. Nu pot decât să îndemn românii să vină aici, în Bucovina, în fiecare an să se încarce de românism”, a spus Flutur.

El a menționat că au mai fost trasate în județ și alte trasee de pelerinaj cum ar fi Via Mariae care pornește de la Viena și are ca punct final Putna, sau Via Transilvanica, ce parcurge țara de la Putna la Dunăre.

„Intenția mea, pentru că am lansat în 2009 programul Pelerin în Bucovina, este să avem mai multe case ale pelerinilor pe traseu, să încurajăm înnoptatul la țărani, acest turism rural, extrem de interesant pentru oameni și pe traseu să fie presărate evenimente culturale care să atragă acești turiști”, a spus Flutur.

Suceava a recuperat din perioada grea a pandemiei numărul de turiști și suntem la nivelul din 2019, care este un semn de normalitate, a mai declarat președintele CJ Suceava.