Gheorghe Flutur anunță finalizarea modernizării drumului de la Boroaia. Primarul Vasile Berariu își amintește că în 2004 era doar balast, iar la inițiativa Primăriei și cu voia CJ Suceava a fost modernizat prin PNDL

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunță că joi au fost recepționate lucrările de modernizare a drumului județean DJ 155B Boroaia până la limita cu județul Neamț.

Potrivit acestuia, proiectul este în valoare de 8.757.321 lei inclusiv TVA, bani guvernamentali atrași prin PNDL.

Drumul este modernizat pe o lungime de 5,42 km, are o lățime de 8 m, din care partea carosabilă de 6 m și două acostamente consolidate cu beton, pe fiecare parte a drumului, de câte 1 m.

Pe lungimea drumului au fost amenajate și 9 podețe transversale drumului județean, pentru preluarea și descărcarea apelor pluviale, 8 podețe la drumurile laterale pentru asigurarea accesului la drumul județean, executate din beton, 230 podețe de acces în curți și au fost amenajate 12 drumuri laterale.

Primarul din Boroaia, Vasile Berariu, spune că lucrările executate sunt mulțumitoare și își amintește că din 2005 au început lucrări de modernizare cu pași mici.

”Acest drum județean traversează satele Bărăști și Giulești și are o istorie aparte și personal o cunosc foarte bine. În 2004 era aici doar balast. Cu susținere, de-a lungul anilor a început modernizarea drumului cu pași mici. Prima dată în 2005 pentru satul Bărăști. Pentru satul Giulești s-a reușit o modernizare abia în perioada 2012 – 2013”, a spus Berariu.

El a menționat că a venit și momentul 2017 când a existat posibilitatea să se depună proiecte pentru finanțare prinPNDL, care sunt mult discutate astăzi.

„Cu voia administratorului drumului (CJ Suceava – n.n.) dar la inițiativa autorității locale s-a depus documentația pentru obținerea de fonduri prin PNDL. Guvernul din 2017 a semnat contractul de finanțare și noi am semnat certificatul de urbanism și in 2018 am emis autorizația de construire cu o firmă din Botoșani. Lucrările sunt executate cu un grad mulțumitor și nu am ce să comentez prea mult. Bucuria mea și a oamenilor care folosesc acest drum e că s-au continuat lucrările și după ce a căzut Guvernul în anul 2019. Acest drum e pentru oameni și oamenii trebuie să rămână în atenția politicului indiferent de culoarea guvernării”, a spus primarul Vasile Berariu.