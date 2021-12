Cadou inedit din partea companiei DEDEMAN: o clasă SMART pentru elevii de la Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni

La Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni (CNNG) continuă campania de modernizare a sălilor de clasă. După ce în luna noiembrie a fost inaugurată prima sală de clasă SMART cu sprijin din mediul privat, compania DEDEMAN s-a alăturat demersului și a făcut un cadou inedit elevilor de la CNNG: o nouă clasă SMART, cu o investiție în valoare de 12.500 de euro.

Proiectul de amenajare este o inițiativă coordonată de profesoarele Dana Anton și Anca Șoldănescu și a inclus renovarea și dotarea cu aparatură digitală a sălii care va fi folosită de elevii clasei a IX-a E. Cea de-a doua clasă SMART de la CNNG este situată la parterul Corpului A.

Sala de clasă, înainte de amenajare:

Anterior amenajată ca o clasă în format standard, în urma procesului de modernizare a fost eliminat lambriul de pe pereți, au fost înlocuite tablele și au fost montate jaluzele tip rulou. Pereții au fost văruiți în culori neutre, iar parchetul a fost înlocuit cu unul într-o nuanță mai deschisă, pentru a conferi mai multă luminozitate încăperii.

Sala de clasă a fost dotată cu tablă interactivă de tip smartboard, televizor LCD, videoproiector, imprimantă multifuncțională, laptop și tabletă grafică la catedră și sistem audio performant.

Mobilierul este realizat în România, fiind special conceput pentru a fi folosit de elevi. Seturile de bănci școlare antiscolioză sunt utile și confortabile. Prin înclinarea blatului, aceștia nu mai sunt nevoiți să stea aplecați peste bancă, ci pot avea mai multe ore ore o poziție personalizată, crescându-le astfel capacitatea de concentrare. Atât băncile, cât și scaunele sunt ajustabile, iar acest lucru oferă confort fiecărui elev, indiferent de vârstă sau înălțime.

Dana Anton, profesor de limba engleză și inițiatoarea proiectului, a declarat că i-a venit ideea să continue să strângă fonduri și să realizeze o nouă clasă SMART după ce a observat că există deschidere pentru astfel de proiecte inovatoare din partea mediului privat.

„Când am simțit bucuria elevilor de clasa a V-a, cărora le sunt dirigintă, în momentul în care și-au văzut clasa SMART, am zis că putem să facem mai mult! Consider că astfel de proiecte sunt într-adevăr o investiție în viitorul tinerilor din România și le mulțumesc fondatorilor rețelei de magazine de bricolaj DEDEMAN, Dragoș și Adrian Pavăl, pentru răspunsul pozitiv prompt și pentru că au susținut integral din punct de vedere financiar acest proiect!”.

Compania DEDEMAN a realizat această investiție în valoare de 12.500 de euro, Adrian Pavăl, unul dintre fondatori, fiind unul dintre absolvenții marcanți ai Colegiului Național „Nicu Gane” din Fălticeni.

„Suntem bucuroși să susținem astfel de inițiative și să putem contribui la crearea unor oportunități reale pentru copii. Educația este poate cel mai important pilon pe care se construiește o societate modernă și puternică și este esențial ca aceasta să țină pasul cu inovația, pentru ca tinerii să fie pregătiți să trăiască și să reușească într-o lume globalizată, în continuă schimbare.” – transmite Dragoș Pavăl, președintele companiei DEDEMAN.

Compania DEDEMAN a fost implicată și în proiectul primei săli de clasă SMART de la CNNG, la dotarea căreia au contribuit cu un televizor LCD de dimensiuni mari, care a fost montat pe peretele din fața clasei.

Conceptul de amenajare a fost coordonat de Anca Șoldănescu, profesor de arte plastice și diriginta clasei a IX-a E, care va beneficia de cea de-a doua sală de clasă SMART de la CNNG.

„Am pus mult suflet în modernizarea acestei clase și am considerat că trebuie să tratăm amenajarea într-un stil diferit de cel folosit pentru clasa din Corpul C. Acum am folosit o cromatică mai temperată, în stil scandinav, care se potrivește mai bine unei clase SMART pentru liceu, cu nuanțe de alb cald, gri și orange.” – a declarat prof. Anca Șoldănescu.

Atât elevii clasei a IX-a e, cât și părinții acestora, sunt entuziasmați de acest proiect și de faptul că vor putea beneficia de instrumente digitale în timpul orelor și vor învăța într-un mediu plăcut și modern.

„Acum, când toată lumea este în căutarea cadoului perfect pentru cei dragi, elevii clasei a IX a E îl vor primi pe cel mai frumos. Se pare că doamnele prof. Anca Soldanescu, Dana Anton și sponsorul, Dedeman, au complotat cu Moș Crăciun, iar copiii vor păși într-o clasă modernă, complet renovată și utilată. Mulțumim tuturor pentru toată dăruirea și implicarea și sperăm ca Moșul să vă răsplătească pe măsura efortului depus!” – Irina C., părinte

„Datorită implicării celor două doamne profesor, copiii vor învăța într-o sală de clasă modernă și deosebită. Cu siguranță vor veni cu drag la școală, având o astfel de clasă. Le mulțumim pentru tot ceea ce fac pentru elevi, sunt un exemplu pentru ceilalți!” – Ana V., părinte

„Mulțumim celor care au renovat clasa noastră, dintr-o clasă simplă, într-o clasă SMART și plină de fericire. Față de clasa veche, acum este mult mai atractivă și interesantă. Le mulțumim doamnelor Anca Șoldănescu si Dana Anton pentru implicarea lor în această clasă minunată! Acum putem învăța în fiecare zi cu mai multă plăcere decât înainte, știind că suntem în cea mai splendidă și admirabilă sală, înconjurați de lucruri uimitoare si pline de culoare.” – Simona C, elevă

„Noua noastră clasă SMART este și va fi un beneficiu, atât pentru noi, elevii, cât și pentru profesori. Datorită instrumentelor digitale de ultimă generație ne vom bucura de un sistem de predare eficient și interactiv. Noile bănci, dar și elementele de decor oferă clasei un aspect aparte. Le mulțumim, atât doamnei diriginte, Anca Șoldănescu, cât și doamnei prof. Dana Anton pentru implicare și pentru bunăvoința de a ne surprinde cu un astfel de cadou înainte de sărbătorile de iarnă!” – Ilaria B, elevă

„Clasa 9 E(pic): dintr-o clasă monotonă și fără pic de culoare, clasa noastră a devenit, ca prin minune, una SMART, în care orele se pot desfășura mai ușor datorită tehnologiei de care ne putem folosi oricând, făcând orele mai captivante si interesante. Suntem recunoscători doamnelor profesoare pentru că ne-au transformat clasa într-una de vis!” – Ilinca A., elevă

Proiectul a fost primit cu deschidere de conducerea Colegiului Național „Nicu Gane” din Fălticeni – Director, prof. Anișor Vasiliu și Director adjunct, prof. Ioan Caulea.

Astfel de proiecte nu vor rămâne unicat la Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni, întrucât cele două profesoare sunt decise să continue modernizarea spațiilor destinate elevilor de la CNNG.

„Ne propunem să consultăm elevii, prin intermediul unui formular online, pentru a afla ce își mai doresc să aibă în școală și, în măsura în care vom putea atrage noi fonduri, vrem să realizăm noi proiecte de modernizare în liceul nostru. Așteptăm alături de noi parteneri și sponsori care doresc să ne susțină în demersurile începute, pentru a aduce împreună un plus în procesul de educație.” – a declarat prof. Dana Anton.