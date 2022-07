Șeful ISCTR Suceava, condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru conducere sub influența alcoolului. Mihai Reman va trebui să presteze și 60 de zile de muncă în folosul comunității

Șeful ISCTR Suceava, Mihai Reman, a fost condamnat, vineri, de Curtea de Apel Suceava la un an de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pentru conducere sub influența alcoolului.

Reman fusese condamnat în acest caz de Judecătoria Rădăuți la 10 luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei, iar Curtea de Apel Suceava a admis recursul formulat la Parchetul Rădăuți și l-a condamnat la un an de închisoare cu suspendarea executării pedepsei.

„Condamnă inculpatul Reman Mihai la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei închisorii aplicate inculpatului Reman Mihai, sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani, stabilit conform art. 92 Cod penal, care se va calcula de la data pronunțării prezentei decizii”, se arată în minuta instanței.

Totodată, Curtea de Apel Suceava stabileşte că, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Reman Mihai trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a). să se prezinte la Serviciul de Probațiune Suceava, la datele fixate de acesta; b). să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c). să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d). să comunice schimbarea locului de muncă; e). să comunice informațoii și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Totodată, Curtea de Apel Suceava impune inculpatului Reman Mihai obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Suceava sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

Mai mult, instanța dispune ca inculpatul Reman Mihai să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei Rădăuţi sau în cadrul Primăriei comunei Marginea, instituţie ce va fi stabilită de către consilierul de probaţiune ca urmare a evaluării efectuate conform afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă.

Curtea de Apel Suceava atenţionează pe inculpatul Reman Mihai asupra dispoziţiilor Codului penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei în regim de detenţie în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, pe parcursul termenului de supraveghere, a măsurilor de supraveghere sau în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni ori în cazul în care nu va executa obligaţiile ce îi revin pe parcursul termenului de supraveghere.

Decizia Curții de Apel Suceava este definitivă.