Ion Lungu explică de ce mai vrea un mandat de primar: Pun suflet în aceste proiecte ale primăriei și, fără lipsă de modestie, eu le-am inițiat și eu știu cum pot fi duse la bun sfârșit

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a explicat, miercuri, în conferință de presă, că a decis să mai candideze odată la funcția de primar pentru că sunt proiecte cu finanțare europeană în special care sunt foarte greu de implementat și doar el poate să o facă.

„Eu pun atât la suflet aceste proiecte ale primăriei. Așa cum se știe, de dimineață vin de la ora 6:30, 7:00 cel târziu și lucrez zi de zi la aceste proiecte. Am această dorință de a mai candida odată la funcția de primar, nu dintr-un orgoliu personal. Am fost atâția ani de zile primar și mulțumesc sucevenilor că m-au votat, m-au suportat”, a declarat primarul Ion Lungu.

El a subliniat că este o problemă reală cu implementarea acestor proiecte cu fonduri europene.

„Așa cum am spus și altă dată, eu am inițiat aceste proiecte și dați-mi voie să vă spun, lipsit de modestie, că eu știu cum pot fi duse la sfârșit și nu este simplu. Nu este simplu deloc pentru că la proiectele prin PNRR sunt niște costuri neeligibile destul de mari, 30-50 la sută din valoarea proiectului. Nu vă spun cât șah financiar fac în fiecare zi ca să le mutăm dintr-o parte în alta ca să meargă proiectele înainte”, a spus Ion Lungu.

El a mai declarat că a fost desemnat de PNL prin mai multe decizii candidat al partidului pentru funcția de primar.

„Eu am fost votat de două ori candidat, odată în Biroul Județean și odată în Comitetul Director ca fiind candidat la Primăria Suceava la alegerile locale din 2024 din partea PNL. La fel, la nivel național, s-a votat o decizie care spune că toți primarii în funcție mai candidează încă odată”, a spus Ion Lungu.

Primarul a mai spus că la fel ca și atunci când a candidat prima dată, în urmă cu 20 de ani, știe exact ce are de făcut.

„Ca atare, eu îmi văd de candidatura mea, îmi văd de proiectele mele. Prima dată când am candidat am avut următoarea lozincă electorală: „Știu exact ce am de făcut!”. Deci știu exact ce am de făcut. Sigur, cei care decid sunt sucevenii. Eu îmi văd de treaba mea, îmi văd de strategia mea, iar restul fiecare cum va vrea”, a mai spus Ion Lungu.