ANCOM atenționează că roaming-ul în avion sau pe mare poate genera costuri ridicate chiar dacă utilizatorii sunt în Spațiul Economic European

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) avertizează utilizatorii care călătoresc cu avionul sau pe nave maritime cu privire la riscurile conectării la rețele non-terestre prin satelit. Aceste rețele, utilizate frecvent pe nave în ape deschise sau în timpul zborurilor, nu sunt reglementate și pot genera costuri semnificative, chiar și pentru o utilizare scurtă.

Rețelele non-terestre, excluse din tarifele „Roam like at home”

Chiar dacă vă aflați în Spațiul Economic European, normele UE privind „Roam like at home” nu se aplică rețelelor non-terestre prin satelit, arată ANCOM.

Astfel, conectarea accidentală la astfel de rețele poate duce la facturi mari, mai ales dacă telefonul este setat să se conecteze automat la rețelele disponibile. În schimb, dacă terminalul rămâne conectat la o rețea terestră (de exemplu, pe râuri, lacuri sau de-a lungul coastei), utilizatorii beneficiază în continuare de tarifele „Roam like at home”.Cum vă protejați?

Pentru a evita costurile neașteptate, ANCOM recomandă:

Activarea modului avion în timpul zborurilor sau pe mare;

Dezactivarea roamingului de date din setările telefonului;

Dezactivarea serviciului de roaming prin satelit, dacă operatorul oferă această opțiune;

Verificarea atentă a mesajelor de avertizare primite de la operator, care trebuie să includă informații despre tarife.

Furnizorii sunt obligați să trimită un SMS de avertizare la conectarea la o rețea non-terestră și să notifice utilizatorii la atingerea pragurilor de 50 de euro și 100 de euro (fără TVA) pentru date în roaming, cerând acordul pentru continuarea utilizării.

Ce faceți în caz de probleme?

Dacă aveți nemulțumiri legate de serviciile de roaming, contactați mai întâi furnizorul. Dacă problema nu este rezolvată, puteți sesiza ANCOM pentru asistență. Recomandare ANCOM: Fiți atenți la setările telefonului și verificați rețeaua la care sunteți conectat pentru a evita surprizele neplăcute pe factură!