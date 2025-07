USV lansează proiectul transfrontalier LIFE pentru promovarea tratamentelor balneare și accesul la sănătate

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a demarat proiectul transfrontalier „Giving Water – way towards long-term access to health” (LIFE, ID ROUA00343), finanțat prin Programul Interreg NEXT VI-A România-Ucraina 2021-2027, în cadrul priorității de dezvoltare socială transfrontalieră. Proiectul, cu un buget total de 386.922,84 euro (din care 348.230,55 euro alocați de Uniunea Europeană), se derulează în perioada 5 aprilie 2025 – 4 octombrie 2026, în parteneriat cu Consiliul Județean Satu Mare și Asociația Internațională a Instituțiilor de Dezvoltare Regională IARDI din Ucraina, aceasta din urmă fiind coordonatorul proiectului.

Proiectul LIFE își propune să răspundă provocării lipsei de informații despre stațiunile termale, sărate și cu ape minerale din regiunile de frontieră, care limitează accesul la servicii medicale de calitate, în special pentru grupurile vulnerabile afectate de războiul din Ucraina.

Obiectivul principal este îmbunătățirea accesului la tratamente balneo-fizio-terapeutice și promovarea activităților economice prin conștientizarea resurselor de apă termală, minerală și sărată.

Proiectul vizează facilitarea cooperării durabile între instituțiile medicale și centrele de tratament din nordul României și regiunea transfrontalieră, contribuind la informarea și accesul la servicii medicale, precum și la dezvoltarea economică a zonei.

În data de 24 iunie 2025, a avut loc o ședință comună la care au participat echipa de implementare a proiectului LIFE de la USV, experți locali, delegații ale Consiliului Județean Satu Mare și Asociației IARDI, alături de reprezentanți din regiunea Transcarpatia, Ucraina.

Întâlnirea a analizat obiectivele proiectului și soluțiile optime pentru implicarea instituțiilor medicale, centrelor de sănătate și turism din regiune, inclusiv stațiuni cu ape termale, minerale și sărate.

Conferința de deschidere a proiectului a avut loc pe 25 iunie 2025, reunind reprezentanți ai partenerilor, oficialități academice din Suceava, instituții medicale, experți în tratamente balneare, informaticieni, specialiști în inginerie alimentară și reprezentanți ai comunităților din Cacica și Solca, care gestionează baze de tratament cu apă sărată. În cadrul evenimentului, au fost prezentate beneficiile apelor termale, sărate și minerale în tratamentele balneofiziologice.

Din partea USV, au susținut prezentări conf. univ. dr. Călina Sînziana Silișteanu, șef lucrări dr. Andrei Costea, prof. univ. dr. ing. Mircea Oroian (decan al Facultății de Inginerie Alimentară), ing. Răzvan Ungurașu (specialist în platforme informatice) și dr. Paul Turcoman. Delegația ucraineană a fost reprezentată de experți precum Mikhailo Haidur (ecologie, Administrația Regională Transcarpatia), Andrii Fartushok (Serviciul pentru Restaurare și Infrastructură), Oleksander Tovt (primar Koson), Serhiy Kohutych (viceprimar Baranynci), Nagy Hanna (primar Velykobyihanska), Marianna Gotra (turism), Halushla Olha, Oleh Hanych, Nataliya Nosa, Vadym Pylypenko și Nataliya Shtybel (IARDI).

În zilele de 26 și 27 iunie 2025, au fost organizate vizite de studiu în județul Suceava, în comunele Solca și Cacica, pentru identificarea centrelor de tratament cu apă sărată.

Experții din România și Ucraina, împreună cu reprezentanți ai comunităților locale, au evaluat bazele de tratament, urmând să creeze o bază de date cu informații despre afecțiunile tratabile cu ape termale, minerale și sărate.

Aceasta va fi promovată printr-o platformă web și un catalog trilingv (română, engleză, ucraineană), distribuit centrelor de tratament.

Potrivit coordonatorului proiectului din partea USV, conf. univ. dr. ing. Pavel Atănăsoae, proiectul vizează promovarea centrelor de tratament și dezvoltarea de programe inovatoare pentru cooperarea în sectorul medical, în beneficiul populației din regiunile de frontieră, inclusiv refugiați și persoane cu dizabilități afectate de război.