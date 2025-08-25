PSD, cu Gheorghe Șoldan în delegație, revine după o lună la ședința Coaliției și susține necesitatea continuării investițiilor în infrastructura locală



Luni seara, liderii coaliției de guvernare s-au reunit într-o ședință mult așteptată, la care a participat și delegația PSD, din care a făcut parte, alături de Sorin Grindeanu și președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan.

Ședința s-a desfășurat după o absență de aproape o lună a delegației PSD din cadrul întâlnirilor coaliției, pe fondul disputelor legate de măsurile de austeritate și finanțarea proiectelor.

Potrivit surselor din presa centrală social-democrații au subliniat necesitatea continuării investițiilor în infrastructura locală, avertizând asupra riscurilor de blocaj financiar pentru primării și companiile implicate.

Astfel, delegația PSD a insistat pe măsurile cu impact asupra administrației locale, în special pe finanțarea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și Programul „Anghel Saligny”.

PSD a susținut că nu dorește modificări la Ordonanța de Urgență 109, care reglementează managementul companiilor de stat, considerând-o adecvată în forma actuală.

În schimb, cele mai ample schimbări sunt așteptate în sectorul sănătății, unde Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) se confruntă cu un deficit de 11 miliarde de lei.