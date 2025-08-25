Olimpiada Internațională de Limba Engleză 2025: România reprezentată de eleva Diana Clepș, de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În perioada 24-31 august 2025, orașul Deva, județul Hunedoara, găzduiește Olimpiada Internațională de Limba Engleză, un eveniment de prestigiu care reunește cei mai talentați elevi din întreaga lume, selectați în urma etapelor naționale ale olimpiadelor școlare.

Competiția reprezintă o platformă remarcabilă pentru promovarea excelenței academice în studiul limbii engleze.

România este reprezentată la această ediție de eleva Diana Clepș, de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, pregătită de profesoara Mihaela Fodor.

Diana își va demonstra abilitățile lingvistice și cunoștințele aprofundate într-un mediu competițional de înalt nivel.

Județul Suceava se remarcă și prin prezența în comisia centrală a competiției a profesoarei Gabriela-Parascheva Hisem, inspector școlar pentru limba engleză, care contribuie la organizarea și evaluarea acestui eveniment de anvergură.