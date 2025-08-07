Întrerupere programată a furnizării apei potabile în mai multe localități din județul Suceava



ACET S.A. Suceava anunță că, în data de 11 august 2025, între orele 07:00 și 17:00, se va întrerupe furnizarea apei potabile prin conducta magistrală DN Ø600 mm, între Rezervorul de rupere a presiunii Corlata și Rezervoarele din Sf. Ilie, pentru executarea unor lucrări programate de redimensionare a branșamentului care alimentează localitățile Bulai, Moara Nică și Moara Carp.

Vor fi afectați utilizatorii casnici, agenții economici și instituțiile publice din localitățile: Măzănăiești, Lucăcești, Liteni-Moara, Frumoasa, Bulai, Moara Nică, Moara Carp și Sf. Ilie.

ACET SA recomandă consumatorilor să își asigure rezervele de apă necesare pentru acest interval orar.

La reluarea furnizării, apa poate prezenta o turbiditate mai mare.

În astfel de cazuri, se recomandă lăsarea robinetului deschis câteva minute și utilizarea apei doar în scopuri menajere până la limpezirea acesteia, iar dacă problema persistă, utilizatorii sunt rugați să contacteze Dispeceratul ACET S.A. Suceava, iar o echipă specializată se va deplasa pentru a remedia situația.